ORAPI : Chiffre d'affaires du T1 2023 _ Dynamique de ventes confirmée _ Accélération vers de nouvelles offres bas carbone

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 20 avril 2023 à 18h30

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T1 2023

Dynamique de ventes confirmée

Accélération vers de nouvelles offres bas carbone

En M€ T1 2022 T1 2023 Europe 58,5 57,9 Amérique du Nord 0,4 0,4 Asie et reste du Monde 2,9 2,9 Total à PCC* 61,8 61,2 Total Périmètre courant 61,9 61,2

*à PCC (à périmètre et changes comparables)

ORAPI a réalisé un chiffre d’affaires sur le premier trimestre 2023 de 61,2 M€ contre 61,8 M€ au T1 2022. Dans un contexte économique ralenti, ce niveau d’activité quasi-stable (-1,0% à PCC* et -1,1% à périmètre courant) masque une bonne dynamique des ventes et de nouvelles prises de marchés, qui compensent notamment les commandes COVID encore significatives du Q1 2022.

En France, principal marché du groupe, le chiffre d’affaires s’établit à 52,3 M€. Hors effet produits COVID (-5.1 M€ au T1 2023 vs T1 2022), il augmente de +10.2%, confirmant ainsi la tendance enregistrée en 2022 et les effets de l’inflation. Dans un marché atone, fruit de la forte inflation contractant les budgets des clients B to B et des particuliers, et de la moindre demande pour les produits dits COVID, cette croissance nait d’une combinaison réussie entre efficacité commerciale, qualité de service et innovation, en ligne avec la feuille de route stratégique du groupe.

Alors que la demande de produits d’hygiène et de propreté reste un driver essentiel pour la stratégie d’Orapi, à l’image des contrats récemment reconduits ou remportés, le groupe poursuit sa mutation vers des produits à faible impact. Anticipant les attentes du marché, Orapi a ainsi annoncé le lancement d’une offre « Ultra Doses », un concept d’emballage éco-conçu, économique, à faible encombrement, doublé d’une formule ultra concentrée respectueuse de l'environnement et "fabriquée en France".



En Europe (hors France), l’activité s’établit à 5,6 M€ contre 5,7 M€ au T1 2022. Cette baisse conjoncturelle, contenue (-2,9% à PCC), affecte l’ensemble des pays de la zone. La forte augmentation des couts de l’énergie et des matières génère sur ces marchés également un net ralentissement de consommation, en Europe du Nord (-5,9 %), comme en Europe du Sud (- 1,3%) après une année 2022 de bon niveau.

L’Amérique du Nord, enregistre un chiffre d’affaires de 0,4 M€, en croissance de +3,7% à taux de change constant, toujours portée par les produits process et maintenance.

La zone Asie & reste du Monde, reste à un bon niveau, à 2,9 M€, stable par rapport à 2022, soutenue notamment par la reprise des marchés du tourisme (hôtellerie, secteur aérien).

Dans un contexte économique incertain, ORAPI démontre sa résistance

et sa capacité à prendre des parts de marché.

Sa qualité d’industriel intégré, son agilité commerciale et sa proposition de valeur

lui permettent de rester confiant quant à la réalisation de sa feuille de route

et de confirmer son ambition de devenir le Challenger Européen de l’Hygiène

et de la Maintenance.

Prochain rendez-vous :

Assemblée Générale, le 28 avril 2023

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène

et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directrice Administrative et Financière

Annelise Rousset

+33 (0)4 74 40 20 82

annelise.rousset@orapi.com Communication Financière

Madina TALL

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

Pièce jointe