ORAPI : DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

Document d'enregistrement universel 2021

SOMMAIRE

LE MOT DU PRESIDENT 4

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ORAPI 7

1.1. PRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE 7

1.2. HISTORIQUE DE LA SOCIETE 7

1.3. PRESENTATION DES ACTIVITES D'ORAPI 9

1.4. POLITIQUE D'INVESTISSEMENTS 25

1.5. CHIFFRES CLES 2021 26

1.6. ORGANIGRAMME JURIDIQUE DU GROUPE AU 31/12/2021 29

1.7. ORGANISATION FONCTIONNELLE DU GROUPE : 30

1.8. RESSOURCES HUMAINES 30

1.9. OUTIL INDUSTRIEL 31

2.

FACTEURS DE RISQUES 32

2.1. PRINCIPAUX RISQUES ET EVALUATION DES RISQUES 32

2.2. RISQUES STRATEGIQUES LIES A L'ACTIVITE 33

2.3. RISQUES LIES A L'ENVIRONNEMENT EXTERNE 34

2.4. RISQUES OPERATIONNELS LIES A LA STRATEGIE ET AU FONCTIONNEMENT D'ORAPI 37

2.5. PROCEDURES ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE 40

3. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT L'EMETTEUR ET SON CAPITAL 40

3.1. INFORMATIONS GENERALES 40

3.2. INFORMATIONS SUR LE CAPITAL 53

3.3. DELEGATIONS EN MATIERE D'AUGMENTATIONS DE CAPITAL / AUTORISATIONS D'EMISSION / AUTORISATIONS

D'ATTRIBUTION SOUMISES AU VOTE DES ACTIONNAIRES A LA PROCHAINE ASSEMBLEE 57

3.4. COURS DE BOURSE 57

3.5. SCHEMAS D'INTERESSEMENT DES SALARIES 59

3.6. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 59

4. RAPPORT DE GESTION, SITUATION FINANCIERE ET RESULTATS 2021 60

4.1. RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE 60

RAPPORT DU DIRECTOIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 60

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 60

4.2.

COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 104

4.3. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 152

4.4. RAPPORT DE L'UN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, DESIGNE ORGANISME TIERS INDEPENDANT, SUR LA DECLARATION CONSOLIDEE DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 158

4.5. RACHAT D'ACTIONS 162

4.6. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES ET LES OBJECTIFS 164

5. GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 165

5.1.

GOUVERNANCE 165

5.2. RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 166

5.3. PRINCIPES DE CONTROLE INTERNE 192

5.4. COMMISSAIRES AUX COMPTES 193

5.5. CONVENTIONS REGLEMENTEES 193

6. ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 AVRIL 2022 196

7. DOCUMENTS SOCIAUX 203

7.1. COMPTES ANNUELS D'ORAPI SA 203

7.2. TABLEAU DES CINQ DERNIERS EXERCICES 236

7.3. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE

2021 237

8. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 242

9. TABLES DE CONCORDANCE 243

9.1. TABLE DE CONCORDANCE DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

9.2.

TABLE DE CONCORDANCE DU RAPPORT FINANCIER

ORAPI GROUP - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

243 247

2

DOCUMENT

D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

(Incluant le rapport financier annuel)

Société anonyme au capital social de 6 623 965 €

682 031 224 RCS Lyon

N° LEI 9695008J05IVNRH25N49

http://www.orapi.com

Le présent Document d'Enregistrement Universel a été déposé le 13 avril 2022 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.

Le Document d'Enregistrement Universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'Enregistrement Universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

Ce Document d'Enregistrement Universel est une reproduction de la version officielle du Document d'Enregistrement Universel incluant le Rapport Financier annuel 2021 qui a été établie au format ESEF (European Single Electronic Format) et qui est disponible sur le site internet du Groupe ORAPI(www.orapi.com).

Une copie du Document d'Enregistrement Universel 2021 sera adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande. Ce document peut être également consulté sur le site Internet de la société (www.orapi.com) et sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Les informations figurant sur le site web ne font pas partie du présent document, sauf si ces informations sont incorporées par référence.

En application de l'article 19 du Règlement (UE) 2017/1129, le lecteur est renvoyé aux précédents documents de référence et d'enregistrement universel concernant certaines informations :

- les comptes consolidés 2020 (pp. 95 à 136), les comptes annuels 2020 (pp. 186 à 215) et les rapports des Commissaires aux comptes y affèrent (respectivement pp. 137 à 142 et pp. 216 à 220) du Document d'Enregistrement Universel 2020, déposé auprès de l'AMF en date du 13 avril 2021 sous le numéro D.21-0298.

- les comptes consolidés 2019 (pp. 74 à 117), les comptes annuels 2019 (pp. 172 à 201) et les rapports des Commissaires aux comptes y affèrent (respectivement pp. 118 à 123 et pp. 202 à 205) de l'Amendement au Document d'Enregistrement Universel 2019, déposé auprès de l'AMF en date du 23 juin 2020 sous le numéro D.20-0394-A01.

LE MOT DU PRESIDENT

"En 2021, Orapi a engagé la feuille de route de son plan stratégique 2025. Les équipes de management ont été renforcées. La dynamique commerciale a été engagée avec le renouvellement et la prise de nouveaux marchés.

L'innovation et la transformation de nos gammes vers des produits verts en 3 ans ont été lancées.

Enfin, le groupe a finalisé son désendettement et dispose désormais des moyens financiers nécessaires à sa croissance. Nous poursuivons donc avec confiance la mise en place de notre stratégie à 2025.

Cette stratégie s'appuie sur nos réussites passées, capitalise sur notre savoir-faire de fabricant et sur nos expertises dans chacun de nos métiers pour construire un avenir « plus vert » autour de 4 priorités :

• Continuer à viser l'excellence au service de nos clients,

• Concevoir, fabriquer et distribuer des produits répondant aux plus hauts standards de qualité du marché,

• Protéger la santé de nos collaborateurs et utilisateurs,

• Préserver la nature et l'environnement.

Nous nous sommes donnés pour mission de contribuer au développement d'un monde efficient, propre, sain et durable. C'est le projet dans lequel nous nous engageons, dans un esprit collaboratif, avec les hommes et les femmes qui contribuent chaque jour à la réussite d'Orapi."

Henri Biscarrat

Président du Directoire

DES VALEURS AU CENTRE DE NOTRE MISSION

Notre mission :

Nous CONCEVONS, FABRIQUONS et DISTRIBUONS des produits et solutions efficaces, durables et de qualité pour l'hygiène, la désinfection et la maintenance.

Nous PROTÉGEONS LES HOMMES et les équipements en prenant soin de L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE.

NOS ÉQUIPES INNOVANTES et AGILES accompagnent les entreprises en France et à l'international.

Ce projet d'entreprise Orapi, pleinement partagé par l'ensemble de nos collaborateurs nous a permis de confirmer plus que jamais notre participation active à la lutte contre la pandémie mondiale de COVID19.

Nos valeurs sont le reflet de notre histoire, notre identité et nos ambitions. Aujourd'hui plus encore, elles incarnent notre culture d'entreprise, et s'expriment au travers de nos actions au quotidien. Elles structurent notre groupe, façonnent nos relations avec l'ensemble de toutes nos parties prenantes. Elles sont l'essence même de ce qui a conduit à lancer notre fondation Orapi Hygiène #hygieneforlife.

ORAPI favorise les relations directes au sein de l'entreprise autour de ses 5 valeurs :

L'EXCELLENCE

EST NOTRE AMBITION.

Nous voulons atteindre le plus haut niveau de performance, dans l'intérêt de nos clients et de nos collaborateurs. Nous agissons avec engagement, ténacité et rigueur.

LE GOÛT

D'ENTREPRENDRE

EST NOTRE MOTEUR.

Nous encourageons la créativité et la prise d'initiative au service de l'innovation et de la performance. Nous assumons une culture de l'expérimentation tout en faisant preuve de prudence et de clairvoyance. C'est cette audace qui nous permet de nous dépasser collectivement et de relever des défis ambitieux.