223C2108

FR0000053514-OP018-A03

21 décembre 2023

Décision de conformité du projet d'offre publique d'achat visant les titres de la société.

ORAPI

(Euronext Paris)

1. Dans sa séance du 21 décembre 2023, l'Autorité des marchés financiers a examiné le projet d'offre publique d'achat visant les titres ORAPI, déposé par BNP Paribas et Crédit Industriel et Commercial, en application des dispositions des articles 232-1 et 234-2 du règlement général, pour le compte de la société Groupe Paredes1.

Suite à la conclusion le 6 octobre 2023 d'un protocole de cession sous conditions suspensives réitéré le 19 octobre 20232, la société Groupe Paredes a acquis (i) 2 315 265 actions ORAPI, auprès de M. Guy Chifflot et des sociétés qu'il contrôle, représentant autant de droits de vote, soit 34,85% du capital et 33,38% des droits de vote de cette société3, franchissant ainsi les seuils de 30% du capital et des droits de vote (cf. 223C1732 en date du 30 octobre 2023), ce qui est générateur du dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique, et (ii) et 2 242 763 obligations remboursables en actions de la société (les « ORA 2 »), ce qui a entraîné la caractérisation d'un cas de remboursement obligatoire en numéraire de l'intégralité des ORA 2 (y compris celles détenues par Kartesia), faisant ainsi perdre, au 19 octobre 2023, leur qualité de titre donnant accès au capital de la société ORAPI.

L'initiateur, dont la détention est demeurée identique à ce jour, s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 6,50 €, la totalité des 4 198 442 actions ordinaires ORAPI qu'il ne détient pas représentant 63,20 % du capital4.

L'initiateur bénéficie, sous certaines conditions (cf. 223C1732 en date du 30 octobre 2023), d'un engagement d'apport à l'offre publique de l'intégralité des actions ordinaires ORAPI détenues par les entités conseillées par Kartesia, à savoir un nombre maximum de 1 979 466 actions ORAPI5, représentant un maximum de 29,80% du capital de la société ORAPI4, au prix de l'offre, à savoir 6,50 € par action et révocable en cas d'offre concurrente (exceptée surenchère de l'initiateur). L'initiateur et Kartesia ont également conclu un contrat de cession portant sur la cession, au plus tard à la date de règlement-livraison de l'offre publique initiale (et non rouverte), de l'intégralité des 952 756 ORA 2 de la société ORAPI détenues par Kartesia (représentant l'intégralité des ORA 2 non détenues par l'initiateur) au profit de Groupe Paredes à un prix de 5,20 € par ORA 2.

En application des dispositions de l'article 231-9, I du règlement général, l'offre sera caduque si, à sa date de clôture, l'initiateur ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote de la société supérieure à 50 %.

1 Société contrôlée par M. Simon Paredes.

2 Cf. communiqués du Groupe Paredes en date des 10 et 19 octobre 2023.

3 Sur la base d'un capital composé de 6 643 534 actions représentant 6 935 460 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général et après destruction des 2 315 264 droits de vote double consécutive à l'opération mentionnée.

4 Excluant les 128 927 actions détenues en propre par la société ORAPI et les 900 actions de préférences incessibles émises par la société ORAPI.

5 Diminué d'un nombre maximum de 175 515 actions devant être cédées par Kartesia à certains dirigeants actuels ou passés de la Société, à savoir Messieurs Henri Biscarrat, Garry Enouf, Vincent Estager, Emile Mercier et Philippe Montagnier avant d'être apportées à l'offre publique par ces derniers.

1