Les conquêtes et la croissance de grands comptes en Hygiène (UGAP, La Croix Rouge, GSF et Leclerc notamment) et la diversification du Go to Market en Process ont constitué des relais de croissance efficaces pour compenser la baisse désormais actée de la demande de produits de désinfection (COVID).

ORAPI réalise au cours du premier semestre 2023 un chiffre d'affaires de 121,0 M€, soit +1,9 M€ vs 2022. La nette accélération de la croissance au second trimestre 2023, à +4,7% (dont +7,6% sur le marché français) permet au groupe d'enregistrer une croissance de 1,6% sur 6 mois, après un début d'année quasi-stable.

Pour la comparabilité, compte de résultat retraité de la cession de la société Médilis en 2019, de la cession de la société PHEM en 2019 et 2021, de la cession de la société DACD en 2019, et de la cession de la Norvège en 2019, 2021 et 2022.

Résilience des performances opérationnelles et recentrage sur les activités rentables

Malgré les mesures déterminantes du plan stratégique 2025 pour améliorer la rentabilité, les résultats semestriels 2023 affichent un retrait dans un contexte écomique général complexe qui rend nécessaire un pilotage industriel et financier accru.

A périmètre comparable, la marge brute à 46,1% du chiffre d'affaires diminue de 3,4 pts et 3,1 M€ par rapport à 2022. Cette baisse découle à la fois de la perte des volumes Covid rentables qui impactaient encore significativement le S1 2022 et d'un impact net de l'inflation encore légèrement négatif sur le semestre, en raison de hausses des coûts (matières premières, énergie, frais logistiques et de personnel) non intégralement compensées par les hausses de tarif passées en 2022.

Le ralentissement de l'inflation permet toutefois d'envisager un redressement progressif du niveau de marge brute au cours du deuxième semestre.

L'EBITDA montre un repli moindre, de 9,4 M€ (7,9%) au S1 2022 à 8,0 M€ (6,6%), grâce aux efforts réalisés par le groupe en matière de productivité et de maîtrise des coûts.

Afin d'améliorer sa rentabilité future, le groupe a décidé de restructurer ses activités dans ses filiales d'Europe du Nord devenues déficitaires. L'évolution des perspectives de cette zone géographique a conduit à enregistrer une perte de valeur non récurrente et sans effet sur la trésorerie, de 5,8 M€ sur l'UGT Europe du Nord. Le résultat opérationnel est mécaniquement impacté par cette charge et s'établit à -4,8 M€.

Bénéficiant d'un résultat financier contenu grâce à la forte réduction des charges financières liée au désendettement, le Résultat net (part du Groupe) s'établit à-5,8M€, vs 2,2 M€ en 2022.

Les flux de trésorerie liés à l'activité s'élèvent à +4,5 M€, en légère croissance par rapport à +4,4 M€ au S1 2022.

La trésorerie intégre des investissements limités à 3,3 M€, après plusieurs années intenses.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement restent faibles, à 0,2 M€.

Au 30 juin 2023, la trésorerie nette s'améliore de 1 M€ vs décembre 2022, à +10,1 M€.

Confirmation de la feuille de route

ORAPI poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route en accélérant son recentrage et les leviers commerciaux, dont les premiers fruits sont aujourd'hui visibles, notamment grâce à la digitalisation accrue et avec le lancement d'une nouvelle offre produits innovante et écologique.

Pour l'exercice 2023, dans un contexte économique toujours complexe, ORAPI redouble d'efforts pour garantir la qualité de ses services, la satisfaction de ses clients et progressivement améliorer ses marges au cours du second semestre 2023.