ORAPI : Avis de convocation Assemblée Générale Mixte du 23 avril 2021

Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; Fixation du plafond nominal global des émissions de valeurs mobilières ; Modification des articles 12.7 et 26 des statuts en vue de corriger une erreur matérielle ; Pouvoirs en vue des formalités.

Projet de résolutions

Le texte des projets de résolutions n°1 à 24 ci-dessus a été publié dans l'avis de réunion paru au BALO n°34 du 19 mars 2021. Les actionnaires de la Société sont informés que, suite à la correction d'erreurs matérielles dans le texte des résolutions présenté à l'assemblée générale mixte du vendredi 23 avril 2021, il y a lieu de modifier certaines mentions de cet avis :

S'agissant de la 5ème résolution, il convient de lire: « CINQUIEME RESOLUTION (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L 22-10-9du Code de commerce).- En application de l'article L.22-10-34 du Code de commerce, l'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce, telles qu'elles figurent dans ce rapport. »

S'agissant du point 5) de l'ordre du jour, il convient de lire: « 5) Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise » au lieu de« 5) Approbation des informations mentionnées à l'article L. 225-37-4.du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement ».

S'agissant de la 7ème résolution, il convient de lire: « SEPTIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Guy CHIFFLOT, Président Directeur Général puis Président du conseil de surveillance) - L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé aux articles L. 225-68et L.22-10-20du Code de commerce, approuve, en application de l'article L.22-10-34du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, visés à l'article L 22-10-9du code de commerce, versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Guy CHIFFLOT, à raison de son mandat de Président Directeur Général de la Société jusqu'au 29 juillet 2020 et de Président du Conseil de surveillance à compter de cette même date tels qu'ils figurent dans ce rapport. »

S'agissant de la 8ème résolution, il convient de lire :« HUITIEME RÉSOLUTION (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Henri BISCARRAT, Directeur Général Délégué puis Président du directoire) - L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé aux articles L. 225- 68 et L.22-10-20du Code de commerce, approuve, en application de l'article L.22-10-34du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, visés à l'article L 22-10-9du code de commerce, versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Henri BISCARRAT, à raison de son mandat de Directeur Général Délégué jusqu'au 29 juillet 2020 et de Président du directoire à compter de cette même date tels qu'ils figurent dans ce rapport. »

S'agissant de la 9ème résolution, il convient de lire :« NEUVIEME RÉSOLUTION (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Fabrice CHIFFLOT, Directeur Général Délégué)- L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé aux articles L. 225-68et L.22-10-20du Code de commerce, approuve, en application de l'article L.22-10-34du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, visés à l'article L 22-10-9du code de commerce, versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Fabrice CHIFFLOT, à raison de son mandat de Directeur Général Délégué jusqu'au 29 juillet 2020 tels qu'ils figurent dans ce rapport. »

