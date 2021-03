ORAPI : COMMUNIQUE AVIS DE REUNION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 AVRIL 2021

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 19 mars 2021 à 17h30

Informations relatives à la convocation

de l'Assemblée Générale Mixte du 23 avril 2021

Aux termes de l'avis de réunion paru le 19 mars 2021 au BALO, les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Mixte se tiendra le vendredi 23 avril 2021, à 11 heures, au centre logistique de la société, dans le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - ORAPI LOGISTIQUE, Allée du petit bois, 01150 SAINT-VULBAS.

Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, les modalités de tenue et de participation à l’Assemblée générale mixte du 23 avril 2021 de la Société sont susceptibles d’être modifiées, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et/ou réglementaire.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet www. https://orapi.com/fr/finance/information-reglementee/assemblee-generale qui sera mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de tenue et de participation à cette Assemblée générale et/ou les adapter aux évolutions législatives, réglementaires et sanitaires qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis de réunion.

Dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, les actionnaires sont invités à la plus grande prudence et à privilégier le vote par correspondance ou par procuration au Président de l’Assemblée générale ou à un mandataire de leur choix, par voie postale ou par voie électronique.

Les modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale sont détaillées en pages 9 et 10 de l’avis de réunion du 19 mars 2021, et seront également consultables sur le site Internet du Groupe .

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents relatifs à la présente Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société, dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables. Les informations et documents prévus à l'article R.22-10-23 du Code de commerce, seront publiés sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : https://orapi.com/fr/finance/information-reglementee/assemblee-generale , au plus tard le 2 avril 2021.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021, le 22 avril 2021

Assemblée Générale, le 23 avril 2021

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Direction du Contrôle Financier

Aurélie Bachelard-Bouilloux

+33 (0)4 74 40 20 82

aurelie.bachelard@orapi.com Communication Financière

Valentine Boivin

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

