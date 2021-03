ORAPI : Résultats annuels 2020, très fort accroissement de l'ensemble des résultats

Communiqué de presse

Lyon - Saint-Vulbas, le 17 mars 2021 à 18h

2020, année de transformation du Groupe

Très fort accroissement de l'ensemble des résultats

Nouvelle feuille de route 2025

En M€

Chiffre d'affaires

Marge brute en % du CA EBITDA** en % du CA

Résultat Opérationnel Courant Résultat Opérationnel Résultat Net (part du Groupe)

114,8 47,8 % 15,9 6,6 % 2,9 1,2 - 2,9

111,6 140,9

47,6 % 15,1 6,4 %

52,7 % 33,2 12,4 %

2,2 18,5

- 5,8 16,1

- 10,0

9,2

*à PC (à périmètre comparable) : en 2019, retraité des contributions des sociétés DACD sur le 1er trimestre 2019 et Médilis, sur le 2ème semestre 2019. **EBITDA = Résultat Opérationnel Courant + dotations aux amortissements et provisions

Le Conseil de Surveillance d'Orapi réuni le 16 mars 2021 sous la Présidence de Guy Chifflot, a approuvé les comptes de l'exercice 2020, arrêtés par le Directoire.

« 2020, restera une année qui marquera l'histoire d'ORAPI. Avec la crise sanitaire, nous avons démontré l'agilité et la pertinence de notre modèle d'industriel intégré, générateur de performances financières solides, et nous avons accompli une transformation majeure. »

Guy Chifflot, Président du Conseil de Surveillance

« Refinancement intégral de la dette, nouvelle organisation et gouvernance, Orapi est désormais un Groupe solide, engagé dans une feuille de route à l'horizon 2025 et guidé par une ambition : être reconnu en 2025 comme le meilleur challenger européen de l'hygiène et de la maintenance professionnelle. »

Henri Biscarrat, Président du Directoire

Un exercice porté par une croissance historique des produits d'hygiène et de désinfection

Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires en 2020 de 267,5 M€ soit une hausse de 14,3 % à périmétre et changes constants (+ 11,4 % à périmètre courant).

Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, ORAPI a mobilisé ses équipes et ses outils de production pour répondre à la très forte demande de gels hydroalcooliques, produits de désinfection, lingettes et équipements de protection individuelle. Cette agilité a permis de compenser le repli de marchés impactés par les restrictions liées à la COVID (secteur aéronautique, transports, restauration, hôtellerie...).

Très forte croissance de l'ensemble des résultats

L'ensemble des résultats annuels 2020 traduit une amélioration significative des performances financières par rapport à l'année 2019 à périmère comparable :

- La marge brute progresse de 29,3 M€ pour atteindre 52,7 % du chiffre d'affaires, confirmant ainsi la pertinence du choix stratégique du Groupe de fabricant ;

- La hausse des charges externes (+ 4,5 M€) et des frais de personnels (+ 5,6 M€) liée à un contexte d'augmentation brutale des volumes et d'intensification des besoins, est restée maîtrisée ;

- L'EBITDA s'établit à 33,2 M€, soit 12,4 % du chiffre d'affaires, en hausse de 18 M€ ;

- Le résultat opérationnel courant (ROC) en hausse de 16,3 M€ s'établit à 18,5 M€, soit 6,9 % du chiffre d'affaires.

Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à - 2,4 M€ et sont constitués principalement des coûts liés à la restructuration financière (- 2,6 M€), de frais et provisions liés à la mise en œuvre du plan de transformation (- 1,3 M€), et de plus-values de cession (notamment la société Médilis) pour + 1,2 M€.

Après la prise en compte du résultat financier pour - 3,1 M€ et une charge d'impôt (- 3,5 M€) le résultat net (part du Groupe) s'élève à 9,2 M€.

Les flux de trésorerie liés à l'activité s'élèvent à 29,1 M€ soit + 21,7 M€ par rapport à 2019. La capacité d'autofinancement s'élève à + 21,8 M€. L'évolution du BFR a été favorable grâce au contrôle des créances clients et au maintien du crédit fournisseurs, générant un flux de trésorerie positif de 7,4 M€.

Les flux liés aux opérations d'investissements pour - 3,5 M€ correspondent essentiellement à des investissements industriels pour 5,9 M€ compensés par des cessions d'actifs à hauteur de 2,4 M€.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement s'établissent à + 3,3 M€ et sont constitués pour + 9,3 M€ de l'augmentation de capital (prime et frais d'émission nets d'impôts inclus), + 53,4 M€ d'émission d'emprunts, - 54,0 M€ de remboursement d'emprunts, - 6,9 M€ de loyers payés au titre des contrats de location, et + 1,5 M€ de variation des dettes auprès des factors.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie nette s'est renforcée à 37,4 M€ contre 8,7 M€ au 31 décembre 2019.

Une structure financière à nouveau souple et solide

Le 3 mars 2020, ORAPI a annoncé la conclusion d'un protocole signé entre les créanciers financiers du groupe ORAPI et le fonds Kartesia en vue de la restructuration du bilan d'ORAPI et de la mise en place d'une nouvelle facilité.

La réalisation des opérations de restructuration finalisée le 29 juillet 2020 a permis l'apport de nouvelles liquidités au Groupe, ainsi que la réduction et le réaménagement de son endettement financier.

Au 31 décembre 2020, la dette nette du Groupe (hors IFRS 16) s'élève à 33,8 M€. Elle est composée d'obligations simples (New Money) pour 12,4 M€ (échéance 2026), et d'obligations remboursables en actions (ORA 1 et ORA 2) pour 40,1 M€ (échéance 2040). Un premier remboursement anticipé de l'ORA 1 de 15,0 M€ a été effectué le 31 janvier 2021.

Les fonds propres du Groupe s'élèvent à 57,5 M€.

Des perspectives solides, une nouvelle feuille de route 2025

A court terme, le contexte très évolutif de la crise sanitaire ne permet pas d'appréhender les incidences de celle-ci sur les prochains mois. A l'issue de cette période hors normes, le Groupe anticipe en 2021 un retour à un niveau d'activité plus équilibré et en légère croissance à périmètre comparable par rapport à l'exercice 2019.

Animés par une vision claire « Engagés pour la protection des hommes et de l'environnement, nous innovons dans l'hygiène, la désinfection et la maintenance pour contribuer au développement d'un monde efficient, propre, sain et durable ». Le Groupe lance sa feuille de route 2025 et ambitionne de réaliser à cinq ans, une croissance supérieure à 5 % et un EBITDA supérieur à 8 %.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021, le 22 avril 2021

Assemblée Générale, le 23 avril 2021

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l'Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

Contacts :

Direction du Contrôle Financier Aurélie Bachelard-Bouilloux +33 (0)4 74 40 20 82aurelie.bachelard@orapi.com

ORAPI est éligible au PEA - PME

Communication Financière Valentine Boivin +33 (0)1 75 77 54 65 orapi@aelium.fr