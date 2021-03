ORAPI : vise une croissance interne supérieure à 5% dans le cadre du plan stratégique

Orapi a dévoilé son nouveau plan stratégique 2021 - 2025, baptisé ORAPI 2025. Le fabricant de produits et solutions de haute technologie pour l'hygiène et la maintenance industrielle prévoit d'atteindre une croissance organique supérieure à 5 % par an et un Ebitda supérieur à 8 %. Le groupe entend renforcer sa position de fabricant et augmenter significativement la part des marques propres pour représenter 75% du chiffre d'affaires.



Orapi prévoit par ailleurs de réaliser 10% du chiffre d'affaires par an grâce aux produits nouveaux dont 50% des lancements avec produits écologiques et accroître de 30% le chiffre d'affaires à l'international.