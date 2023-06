Orapi flambe en Bourse : offre de rachat ferme de Paredes

Aujourd'hui à 15:50 Partager

" Le groupe Paredes a émis une offre de rachat ferme d'Orapi qui a été acceptée par Guy Chifflot, fondateur et premier actionnaire ", afin de " constituer le numéro 1 en France et un leader européen du marché de l'hygiène et de la protection professionnelles ". En Bourse, l'action Orapi bondit de 24,40% à 5,66 euros. C'est ce qu'annonce ce jour le groupe non coté Paredes, ajoutant que la transaction porte sur 2.315.265 actions et 2.242.763 Ora 2 représentant, sur une base entièrement diluée, 46,3% du capital.



L'acquisition serait réalisée sur la base d'un prix par action (et le cas échéant par ORA 2) de 5,88 euros, représentant une prime de plus de 47% sur le cours de bourse moyen d'Orapi des 3 derniers mois, malgré l'effet dilutif de la transformation en actions des ORA 2. Ce prix repose sur une valeur d'entreprise de 78 millions d'euros.



Si cette offre ferme, officiellement remise aux 2 principaux blocs d'actionnaires d'Orapi le 21 juin 2023, a été acceptée par Guy Chifflot, Kartesia n'y a en revanche pas donné de suite. Au 31 décembre 2022, Kartesia détient 29,80% du capital.



La nouvelle entité représenterait un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros sur une base pro forma en 2023.



" Après une analyse détaillée, des complémentarités stratégiques claires sont apparues " et " ont milité pour un tel rapprochement " à savoir la présence d'Orapi sur les Collectivités et la Restauration, et celle de Paredes sur l'Industrie et la Santé, a indiqué l'acquéreur. Ce dernier cite également le fait qu'Orapi produit de la chimie, tandis que Paredes produit " majoritairement des produits en ouate ", ainsi que la présence des deux sièges sociaux en région lyonnaise.



La réalisation de l'acquisition du " Bloc " initial d'actions et d'Ora est soumise à plusieurs conditions suspensives, parmi lesquelles l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence, la consultation des instances représentatives du personnel d'Orapi et la mise à disposition effective des fonds par de grandes institutions bancaires françaises partenaires de Groupe Paredes.



Sa réalisation est envisagée pour la fin du troisième trimestre 2023. L'acquisition du Bloc sera suivie du dépôt d'une offre publique d'achat portant sur le solde du capital d'Orapi sur la base du prix par action retenu pour l'acquisition du Bloc, soit 5,88 euros. Cette OPA devrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2023 et serait suivie, si les conditions légales et réglementaires sont réunies, d'un retrait obligatoire.