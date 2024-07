Orapi : les revenus reculent de 3,2% au 1er semestre 2024

Orapi enregistre sur le second trimestre 2024 un chiffre d’affaires de 57,7 millions d'euros contre 59,7 millions d'euros il y a un an, soit un repli de 3,4% à périmètre courant, qui intègre l’arrêt des activités de la filiale scandinave en novembre 2023. Le spécialiste des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance précise qu’à périmètre comparable, le repli est de 2,5%. Au cours du premier semestre 2024, Orapi a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 117,1 millions d'euros, contre 120,9 millions d'euros il y a un an, soit une baisse de 3,2% à périmètre courant.



En France, marché principal et historique du groupe, le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 100,6 millions d'euros contre 103,3 millions d'euros il y a un an, soit un recul de 2,6%. La croissance organique ne compense que partiellement la tendance déflationniste des prix.