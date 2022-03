Résultats annuels 2021 - Accroissement de l'ensemble des résultats vs 2019 - Ratio de levier inférieur à 2 (hors IFRS16) - Poursuite de la feuille de route 2025

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 16 mars 2022 à 18h30

2021, année de transformation du Groupe

Accroissement de l’ensemble des résultats vs 2019

Ratio de levier inférieur à 2 (hors IFRS16)

Poursuite de la feuille de route 2025

Périmètre courant en M€ 2019 2019 à PC** 2020 2020

à PC** 2021 Chiffre d’affaires 240,1 230,4 267,5 263,2 226,6 Marge brute 114,8 109,2 140,9 138,4 115,0 en % du CA 47,8 % 47,4 % 52,7 % 52,6 % 50,7 % EBITDA* 15,9 14,6 33,2 32,6 19,8 en % du CA 6,6 % 6,3 % 12,4 % 12,4 % 8,7 % Résultat Opérationnel Courant 2,9 1,9 18,5 18,2 8,4 Résultat Opérationnel 1,3 - 6,1 16,1 15,0 7,1 Résultat Net (part du Groupe) - 3,0 - 10,1 9,2 8,2 0,2

*EBITDA = Résultat Opérationnel Courant + dotations aux amortissements et provisions

**PC = Périmètre comparable

Le Conseil de Surveillance d’Orapi réuni le 16 mars 2022 sous la Présidence de Guy Chifflot, a approuvé les comptes de l’exercice 2021, arrêtés par le Directoire.

« ORAPI n’a de cesse de se réinventer et de démontrer son agilité. 2021 est une nouvelle année atypique, avec un lent retour à la normal d’activités telles que le catering, l’hôtellerie et la restauration lourdement impactés par la crise sanitaire, mais surtout par la signature et le renouvellement de la confiance de grands comptes qui sont venu sécuriser notre portefeuille clients. »

Guy Chifflot, Président du Conseil de Surveillance

« Fort d’une nouvelle structure financière équilibrée, d’un désendettement finalisé, et d’une gouvernance renforcée, ORAPI est désormais doté de tous les atouts pour accélérer sa feuille de route et confirmer les objectifs 2025.

Ainsi, alors que notre plan de recentrage stratégique se poursuit, le Groupe peu à peu retrouve un niveau de performances plus normatif. Conduit par des équipes motivées et

porte par l’innovation produits, ORAPI est engagé dans un nouveau cycle de croissance rentable. »

Henri Biscarrat, Président du Directoire

Une activité solide, de nombreuses signatures, et un renouvellement de contrats grands comptes

Le Groupe enregistre en 2021 un chiffre d’affaires de 226,6 M€, soit une baisse de - 1,5 % par rapport à 2019 à périmètre et changes constants et de - 14,0 % par rapport à l’atypique année 2020 à PCC.

Encore marqué par la crise sanitaire, ORAPI a maintenu une forte activité, marquée par un quatrième trimestre particulièrement dynamique (+ 5,6 % versus 2019 à PCC). Au cours de l’exercice, et grâce à l’innovation, véritable pilier du Groupe, ORAPI a su séduire de nouveaux clients en quête de produits verts et fabriqués en France, parmi lesquels les crèches People & Baby, Alliance Healthcare et InVivo. Par ailleurs, les équipes, mobilisées, ont vu le renouvellement de la confiance de l’UGAP et du CROUS.

Les effets du recentrage stratégique : un EBITDA 2021 à + 36% à PC vs 2019

Les résultats annuels 2021 traduisent l’effet du recentrage stratégique, et ce malgré une moindre activité :

La marge brute retrouve sa valeur de 2019 à 115 M€, et progresse de 3 pts à 50,7 % du chiffre d’affaires;

Le pilotage fin des charges externes (- 4,7 M€ versus 2020 à PC) et des frais de personnels (- 5,1 M€ versus 2020 à PC), alignés sur le ralentissement de l’activité ( moindre demande de produits désinfectants et de gel hydrocaloolique ) permettent à l’EBITDA de s’établir à 19,8 M€ (+ 5,2 M€ versus 2019 à PC), soit 8,7 % du chiffre d’affaires et au résultat opérationnel courant (ROC) de s’établir à 8,4 M€ (soit 3,7 % du chiffre d’affaires) en progression sensible vs 2019 (+ 6,5 M€ à PC).

Après la prise en compte du résultat financier pour - 6,0 M€, impacté par une charge non récurrente de - 1,6 M€ liée au reboursement anticipé des Obligations Simples New Money, et de la charge d’impôt (- 0,7 M€) le résultat net (part du Groupe) s’élève à 0,2 M€.

Les flux de trésorerie liés à l’activité s’élèvent à 17,2 M€ soit - 11,9 M€ par rapport à 2020 à périmètre courant. La capacité d’autofinancement s’élève à + 13,4 M€. L’évolution du BFR a été favorable, grâce au contrôle des créances clients et à la réduction des stocks, générant un flux de trésorerie positif de 3,8 M€.

Les flux liés aux opérations d’investissements impactent la trésorerie de - 1,2 M€. Ils correspondent essentiellement aux investissements industriels pour - 6,7 M€, compensés par les cessions d’actifs à hauteur de 5,8 M€.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement s’établissent à - 43,7 M€ et sont constitués pour - 36,6 M€ de remboursement d’emprunts, - 6,4 M€ de loyers payés au titre des contrats de location, et - 0,7 M€ de variation des dettes auprès des factors.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie nette s’établit à 10,1 M€.

Un Groupe désendetté

En 2021, ORAPI a procédé au remboursement intégral de l’ORA 1 pour 23,7 M€ intérêts compris et de l’OSNM en anticipé pour 15,1 M€ intérêts compris. Ces remboursements ont ouvert depuis le 22 décembre 2021, et pour une période d’un an, la période d’exercice des BSA et libéré la faculté d’exercice de l’option d’achat des ORA 2 par LA FINANCIERE MG3F.

La réalisation de ces opérations de restructuration a permis à ORAPI d’accélerer son désendettement (le gearing - Dettes financières / Capitaux Propres, hors IFRS 16 - est désormais porté à 40%) et de réduire très significativement les charges financières futures. Le ratio de levier s’établit à 1,8 (endettement financier net / EBITDA).

Confirmation de la stratégie et des objectifs

Alors que la conjoncture du moment invite à la prudence, avec des risques liés aux matières premières, à l’approvisionnement, aux pénuries, et au coût de l’énergie, le Groupe est solidement armé pour faire face à ces défis moyen terme. A l’aune de ces premiers résultats, ORAPI est confiant quant à la réalisation de son ambition d’être reconnu en 2025 comme le meilleur challenger européen de l’hygiène et de la maintenance professionnelle.

Cet objectif est porté par la force des quatre piliers de sa stratégie que sont l’innovation produits centrée autour de son outil industriel, la force de ses marques, l’approche multicanale et le développement international, afin d’atteindre, en 2025, une croissance organique de 5 % et un EBITDA relevé à plus de 10 %.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022, le 21 avril 2022

Assemblée Générale, le 29 avril 2022

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA - PME

Contacts :

Directrice Administrative et Financière

Annelise Rousset

+33 (0)4 74 40 20 82

annelise.rousset@orapi.com Communication Financière

Valentine Boivin

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

Pièce jointe