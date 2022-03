Andermatt Swiss Alps réduit sa perte en 2021

Zurich (awp) - La société Andermatt Swiss Alps Gruppe (ASA) a vu son chiffre d'affaires s'améliorer en 2021, grâce à la progression de ventes d'appartements. L'entreprise du magnat de l'immobilier Samih Sawiris a également bénéficié d'un meilleur taux d'occupation dans l'hôtellerie. Au final, elle réduit sa perte par rapport à l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires a progressé de 30% à 201 millions de francs suisses, écrit Andermatt Swiss Alps mercredi dans un communiqué. Le bénéfice opérationnel Ebitda a été multiplié par cinq à 25 millions. Au final, la société inscrit une perte de 8 millions, contre 32 millions en 2020.

Les ventes d'immobilier ont atteint 122 millions de francs suisses, soit 45 millions de plus qu'en 2021. Le prix du mètre carré a crû de 60% en l'espace de quatre ans, constate la société. Sur les 420 appartements terminés à fin 2021, 412 ont déjà trouvé preneur.

L'hôtel "The Chedi" à Andermatt a accueilli 65'000 clients en 2021, soit 10'000 de plus qu'en 2020. Sur l'ensemble de l'année, le taux d'occupation a atteint 70%. Le Radisson Blu Reussen, qui accueille principalement des groupes et des conférences, a davantage souffert de la pandémie et affiche un taux d'occupation de 44%.

Le chiffre d'affaires du domaine skiable d'Andermatt-Sedrun a reculé de 10% à 22 millions de francs suisses. Avec 375'000 entrées, l'activité n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la pandémie. En début de semaine, ASA a annoncé la vente de la société d'exploitation au groupe américain Vail Resorts, qui compte investir 110 millions de francs suisses dans son agrandissement.

La société Andermatt Swiss Alps appartient pour 51% à Samih Sawiris et pour 49% à la société cotée en Bourse Orascom DH.

rq/vj