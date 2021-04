Andermatt Swiss Alps: résultats record en 2020 malgré la crise sanitaire

Andermatt (awp) - Le groupe Andermatt Swiss Alps (ASA) a connu un exercice 2020 faste, malgré la crise de Covid-19. La société aux mains de l'homee d'affaires égyptien Samih Sawiris n'a jamais vendu autant d'appartements, alors que la fréquentation de l'hôtel de luxe "The Chedi" a atteint des records de fréquentation.

Le groupe a vu son chiffre d'affaires se contracter de 8% à 154 millions de francs suisses, en raison essentiellement de la fermeture anticipée de la saison en mars 2020, pouvait-on lire jeudi sur le site du promoteur de Suisse centrale, qui a vu pour la première fois de son histoire son résultat brut d'exploitation (Ebitda) boucler dans le vert, à 5,4 millions de francs suisses.

Dans l'activité immobilière, les ventes ont enflé de près d'un quart à 77 millions de francs suisses. Au bouclement de l'exercice, environ 95% de tous les appartements clés en main avaient trouvé preneur, assure ASA.

Malgré les fermetures imposées pour endiguer la pandémie, l'hôtel "The Chedi" a accueilli quelque 55'000 hôtes, soit 17% de plus que l'année précédente. Le taux d'occupation est ainsi passé à 69%, contre 54% en 2019. Davantage axé sur les évènements et les groupes, le "Radisson Blu Reussen" a quant à lui dû se contenter de 37%.

Pour l'exercice en cours, l'entreprise envisage de construire 16 nouveaux appartements dans des complexes existants, ainsi qu'un troisième hôtel.

ASA est détenue à hauteur de 49% par le promoteur urano-cairote Orascom DH, coté à la Bourse suisse, la majorité demeurant entre les mains de Samih Sawiris, qui est également l'actionnaire principal et le président du conseil d'administration d'Orascom DH.

