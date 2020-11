Andermatt Swiss Alps revendique une bonne entame de saison hivernale

Andermatt (awp) - L'exploitant du site de vacances Andermatt Swiss Alps se félicite mercredi d'une entame de saison hivernale réjouissante. La station de ski du Gemstock a affiché complet sur les deux premiers week-ends, avec quelque 1000 visiteurs quotidiens, assure un communiqué.

L'hôtel de luxe The Chedi affiche sur les dix premiers mois de l'année une fréquentation de 68%, contre 53% sur la même période en 2019. Une multiplication des réservations individuelles a partiellement compensé la baisse de fréquentation du Radisson Blu Reussen, plus orienté vers les groupes et évènements.

A fin octobre, les ventes immobilières représentaient 85 millions de francs suisses, soit 28% que sur les dix premiers mois de l'an dernier.

Andermatt Swiss Alps appartient selon les plus récents décomptes à 51% au magnat égyptien Samih Sawiris. Le reste est aux mains de la société Orascom DH, dont M. Sawiris est le principal actionnaire et préside le conseil d'administration.

an/rw/jh/buc