Orascom DH augmente son capital pour financer des projets en cours

Zurich (awp) - Le développeur et exploitant de destinations de vacances Orascom Development Holding (ODH) précise vendredi les contours de son augmentation de capital qui vise à financer des projets de développement.

L'offre de souscription porte sur environ 19,23 millions d'actions nominatives du groupe uranais au prix de 7 francs suisses chacune, "avec une légère décote par rapport au cours de clôture du 13 avril" dernier, selon le document publié.

La famille de Samih Sawiris, actionnaire majoritaire, s'est engagée à acheter via une entité contrôlée par elle, plus de 13,15 millions de titres, en compensant les prêts existants accordés à ODH contre le prix de souscription de nouvelles actions. De plus, elle compte aussi acquérir en espèces de nouveaux titres dont les droits de souscription ne seront pas valablement exercés durant la période fixée.

Le capital grimpera, après déductions des frais de transaction, d'environ 132 millions, dont 39,9 millions en espèces et de 92,1 millions issus de la conversion d'un prêt. ODH utilisera la somme pour "financer ses projets de développement actuels à Oman, au Monténégro et au Royaume-Uni ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise", selon le document.

Les actionnaires d'ODH recevront leurs droits de souscription pour chaque titre détenu le 17 avril après la clôture de la Bourse. En tout, 19 droits permettent d'acheter 9 nouvelles actions au prix de l'offre. Ces droits de souscription doivent être exercés entre le 18 et le 26 avril.

Le premier jour de négoce de ces nouveaux titres devrait avoir lieu le 28 avril sur SIX Swiss Exchange.

ck/jh