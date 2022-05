Orascom DH: chiffre d'affaires en hausse et retour aux bénéfices

Zurich (awp) - Orascom DH a bouclé son premier trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse d'un tiers à 141,9 millions de francs suisses, a-t-il indiqué mardi soir. Le résultat d'exploitation Ebitda s'est lui amélioré de 27,6% 37,5 millions de francs suisses et le bénéfice net s'est inscrit à 10,0 millions, après une perte nette de 2,6 millions un an plus tôt.

Le secteur hôtelier a enregistré une forte reprise durant la période sous revue. La destination El Gouna, en Egypte, a affiché un taux d'occupation de près de 61% (26% au 1er trimestre de l'année précédente, en pleine pandémie). Les hôtels ont profité du retour de touristes suisses et allemands ainsi que de la demande locale. Le chiffre d'affaires hôtelier a augmenté à 29,8 (10,6) millions de francs suisses.

Ce segment a aussi retrouvé les chiffres noirs, avec un Ebitda de 5,2 millions (perte Ebitda de 2,4 millions en 2021). Ce bon résultat a été obtenu malgré le vent contraire lié à la variante omicron du coronavirus lors des deux premiers mois de l'année et la guerre en Ukraine dès fin février.

La demande a également augmenté pour la division Immobilier, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 12,8% à 94,1 millions de francs suisses. La progression a été portée par l'accélération du rythme des construction pour tous les projets, en particulier en Egypte. L'Ebitda ajusté du segment est resté stable à 37,5 millions de francs suisses. Les ventes d'immeubles ont diminué à 133,0 (145,8) millions.

Destination Management a amélioré sa prestation opérationnelle. Le chiffre d'affaires a augmenté de 44% à 18 millions et l'Ebitda ajusté s'est inscrit à 2,9 (0,6) millions.

En raison des incertitudes géopolitiques et économiques, le groupe renonce toujours à faire des prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours. La situation reste instable. Les prix de l'énergie et des matières premières ont fortement augmenté et la pression inflationniste a augmenté.

Malgré toutes ces incertitudes, Orascom DH ne voit aucun signe d'une baisse significative des affaires.

Dans le secteur hôtelier, la demande des touristes germanophones devrait encore augmenter à El Gouna. Le groupe veut aussi attirer les touristes locaux, qui font plus de 46% des clients des hôtels.

Dans le secteur immobilier, les constructions vont être accélérées afin de tenir les délais contractuels et de livrer les objets dans les temps.

