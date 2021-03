Orascom DH creuse légèrement ses pertes en 2020

Zurich (awp) - Orascom Development Holding (DH) a bouclé 2020 sur une perte nette de 38,4 millions de francs suisses, après -31,4 million l'exercice précédent. Le débours attribuable aux actionnaires a quant à lui plus que doublé, à -33,6 millions, précise le groupe urano-cairote mercredi dans un communiqué.

Les recettes réalisées pendant l'année sous revue se sont contractées de 14,9% à 385,7 millions de francs suisses, et le bénéfice brut de 16,2% à 95,6 millions, reflétant l'impact de la crise sanitaire sur l'activité touristique. La marge brute est cependant restée positive, à 24,8%, contre 25,2% un an plus tôt.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté accuse un repli de 9,2% à 67,5 millions de francs suisses, alors que la marge afférente a progressé de 150 points de base (pb) à 17,5%, à la faveur des améliorations réalisées dans le segment immobilier et de la meilleure performance du partenaire Red Sea for Construction.

En raison des mesures drastiques prises aux quatre coins du globe pour endiguer la pandémie de Covid-19 et de ses répercussions sur la branche touristique, la direction d'Orascom DH préfère s'abstenir de formuler des objectifs, mais s'engage à communiquer sur la marche des affaires lors de la publication des prochains partiels.

buc/vj