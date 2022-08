Orascom DH de retour dans les chiffres noirs au 1er semestre

Zurich (awp) - Le développeur de projets immobilier et exploitant d'hôtels Orascom DH a enregistré une nette progression de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2022. La demande toujours élevée d'immeubles et des hôtels mieux remplis ont permis à l'entreprise uranaise de retrouver les chiffres noirs, après une perte un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de près de 20% à 270,5 millions de francs suisses, a indiqué cette dernière mardi soir dans un communiqué. L'Ebitda ajusté (sans les effets des cours de change, les effets extraordinaires et les correctifs de valeur) a augmenté de 14,7% à 66,5 millions de francs suisses.

Le bénéfice attribuable aux actionnaires s'est inscrit à 11,3 millions de francs suisses, après une perte de 5,0 millions un an auparavant. Avant minoritaires, le résultat se monte à 20,7 (5,2) millions de francs suisses.

Le flux de trésorerie des activités a fortement augmenté, de 108% à 31,2 millions de francs suisses. Le total des liquidités et assimilables était de 183,6 millions de francs suisses fin juin, pour un endettement net de 268,6 millions.

Tous les secteurs ont progressé

Dans le segment immobilier, le plus gros du groupe, la forte tendance du 1er semestre ne s'est pas poursuivie au deuxième et le chiffre d'affaires est resté inférieur à celui du 2e trimestre 2021. Sur les six premiers mois, les recettes ont atteint 173,5 millions de francs suisses, légèrement mieux qu'un an auparavant.

Le segment des hôtels s'est lui nettement repris au 1er semestre, avec un chiffre d'affaires plus que doublé à 60,6 millions de francs suisses. Quant au segment "Town Management", la progression a été de près d'un tiers à 36,4 millions de francs suisses.

Pour la suite de l'année, l'entreprise reste vague et renonce à faire des prévisions concrètes pour l'exercice dans son ensemble. Même si la situation actuelle est incertaine et pose quelques défis opérationnels, le groupe est confiant que la stratégie et les coeurs de métier passeront au travers des temps difficiles. On gardera toutefois un oeil attentif sur le cash et les coûts.

an/uh/rp