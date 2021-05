Orascom DH rebondit au premier trimestre

Zurich (awp) - Orascom Development Holding (DH) a rebondi au premier trimestre, affichant des résultats en hausse à tous les niveaux. Mais face au manque de visibilité, le développeur et exploitant de destinations de vacances n'a pas formulé d'objectif pour l'ensemble de l'année.

Entre janvier et fin mars, le chiffre d'affaires de la société basée à Altdorf a bondi de 14,6% sur un an à 106,5 millions de francs suisses, a précisé Orascom DH mardi dans un communiqué. A noter que la période de comparaison, le premier trimestre 2020, avait été lourdement impactée par la pandémie de coronavirus et le quasi-arrêt du tourisme international.

Au niveau de la rentabilité, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est envolé de 85,6% à 25,8 millions de francs suisses. Le bénéfice net s'est lui inscrit à 3,1 millions, après une perte nette de 4,2 millions il y a un an. Quant au résultat net part du groupe, il s'inscrit toujours dans le rouge à 2,6 millions, après -4,9 millions au premier trimestre 2020.

Grâce aux campagnes de vaccination, la direction se dit "confiante et optimiste" que le tourisme renoue prochainement avec "une certaine normalité". Le groupe dispose de fonds propres solides et d'un bilan sain qui lui permettent de faire face à la situation. Dans le segment immobilier, l'entreprise veut continuer à accélérer son programme de construction afin d'augmenter les recettes dans ce domaine.

Orascom DH n'a pas formulé de prévision pour l'ensemble de 2021.

