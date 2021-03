Orascom DH se dote d'un nouveau membre de la direction

Zurich (awp) - Orascom Development Holding se dote d'un nouveau membre de la direction en la personne de Tarek Kamel. Ce dernier entrera en fonction au 1er avril et dirigera la division O West, la plus grosse destination du groupe en terme de chiffre d'affaires, a indiqué l'entreprise lundi soir.

M. Kamel travaille pour Orascom depuis 2019 et est actuellement directeur général d'El Gouna, la plus grosse destination opérationnelle du groupe. Par ailleurs, le directeur Group Head of Business Development Karim Hassan quittera l'entreprise à fin mars.

pre/cf/rp/fr