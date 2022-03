Orascom: hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice de la filiale égyptienne

Zurich (awp) - La filiale égyptienne du groupe uranais Orascom DH a augmenté son chiffre d'affaires et ses bénéfices en 2021. La guerre en Ukraine n'est pas vue comme une menace pour les affaires actuellement.

Le chiffre d'affaires d'Orascom Development Egypt a bondi de 41% à 7,05 milliards de livres égyptiennes, soit environ 417 millions de francs suisses. Au 4ème trimestre, la progression a été de 25%, a précisé la filiale dimanche.

Le moteur de la croissance a été le secteur de l'immobilier (5,19 milliards de livres égyptiennes de chiffre d'affaires). Les hôtels ont aussi enregistré une progression, non précisée, grâce au retour de la clientèle internationale.

L'Ebitda ajusté a atteint 2,49 (1,37) milliards de livres égyptiennes et le bénéfice net 1,31 (0,57) milliard.

Pour l'année en cours, la filiale juge qu'il est prématuré d'évaluer les conséquences de la guerre en Ukraine. Pour le moment, on ne note aucun dérangement significatif de la marche des affaires. En 2021, les clients russes et ukrainiens n'ont représenté que 3% de la clientèle étrangère dans les hôtels de l'entreprise. Un bon 50% des réservation a été le fait de clients égyptiens et les principaux clients étrangers sont allemands, belges, français et suisses.

Le groupe Orascom DH publie ses résultats complet le 30 mars. Les premiers chiffres clés ont été dévoilés en janvier dernier déjà.

