Zurich (awp) - Le promoteur immmobilier Orascom Development Holding (ODH) a indiqué jeudi après la clôture boursière avoir mis fin aux pourparlers en vue de la vente de sa filiale égyptienne Orascom for Real Estate (ORE) à Sixth of October Development and Investment Company (Sodic) entamés le 25 octobre dernier.

Le groupe urano-cairote assure qu'il poursuivra le développement du projet immobilier O West, propriété d'ORE, comprenant plus d'un millier de logements.

buc/rp