Résultat semestriel en hausse pour la filiale égyptienne d'Orascom

Zurich (awp) - Orascom Development Egypt (ODE), filiale égyptienne de la holding homonyme (ODH) cotée à la Bourse suisse, a fait état lundi de résultats en nette hausse sur un an, à la faveur de l'accélération des activités de construction.

Le chiffre d'affaires a bondi de plus d'un quart (+27,6%) à 3,8 milliards de livres égyptiennes (environ 187 millions de francs suisses), alors que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a décollé de 20,3% à 1,4 milliard. Mais la rentabilité s'est légèrement dégradée, avec une marge de 36,4%, contre 38,6% un an plus tôt, signale l'entreprise dans un communiqué.

ODE n'en a pas moins dégagé un bénéfice net de 858,3 millions de livres, en hausse de 15,3% par rapport au premier semestre 2021, et ce malgré un impact de change essentiellement induit par la dépréciation de la monnaie égyptienne. Ajustée des différents effets uniques, la progression aurait été près de 37,6%, précise la filiale d'ODH.

Le bond des recettes est à mettre au crédit des ventes immobilières, qui ont totalisé pendant la période sous revue 4,7 milliards de livres, le plus haut montant semestriel de l'histoire de l'entreprise, précise le communiqué.

Forte de sa performance à mi-parcours dans tous ses secteurs d'activité, ODE s'estime dans une bonne dynamique pour poursuivre une "évolution florissante" pour la seconde moitié de 2022 et entend poursuivre ses efforts pour "étendre (ses) activités, protéger (sa) profitabilité et dégager plus de valeur pour (ses) actionnaires", sans toutefois avancer d'ambition chiffrée.

La maison-mère ODH doit publier ses résultats semestriels détaillés le 17 août.

buc/al