Orascom Development Holding AG est une société basée en Suisse et active dans le secteur de l'immobilier. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société développe et gère des villes intégrées, comprenant des hôtels, des villas et des appartements privés et des installations de loisirs, telles que des terrains de golf, des marinas et des infrastructures de soutien. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : L'hôtellerie, qui consiste à fournir des services d'accueil dans les hôtels appartenant à la société ; l'immobilier et la construction, qui comprend l'acquisition de terrains non bâtis et la construction de biens immobiliers ; la vente de terrains, qui comprend les transactions foncières de la société, et la gestion des destinations, qui fournit des services d'installations et d'infrastructures dans les stations et villes opérationnelles. La société exploite plus de 30 hôtels et contrôle environ 101 millions de mètres carrés de terrain. Son portefeuille comprend des destinations touristiques en Égypte, aux Émirats arabes unis, en Jordanie, à Oman, en Suisse, au Maroc, au Monténégro et au Royaume-Uni.