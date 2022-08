Vail Resorts et Andermatt Swiss Alps investissent 149 millions

Zurich (awp) - L'américain Vail Resorts et Andermatt Swiss Alps (ASA) ont investi ensemble 149 millions de francs suisses dans le domaine skiable urano-grison Andermatt-Sedrun. Des investissements supplémentaires de 350 millions sont prévus ces trois à cinq prochaines années.

Après le feu vert des actionnaires et des autorités locales, Vail Resorts détient désormais une participation de 55% dans Andermatt-Sedrun Sport, société de remontées mécaniques et développeur de destination touristique, et ASA 40%. Les 5% restants sont détenus par des actionnaires individuels, selon un communiqué publié jeudi.

Dès ce jeudi, la société américaine prend les commandes d'Andermatt-Sedrun Sport. Mike Goar a été nommé vice-président, directeur opérationnel et directeur exécutif de l'entreprise basée à Altdorf.

