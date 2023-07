OraSure Technologies, Inc. se consacre au développement et à la distribution de tests de diagnostic rapide, de dispositifs de collecte et de stabilisation d'échantillons et de solutions de services moléculaires. La société exerce ses activités dans deux secteurs : le secteur des diagnostics et le secteur des solutions moléculaires. L'activité Diagnostics consiste principalement à développer, fabriquer, commercialiser et vendre des produits de diagnostic simples et faciles à utiliser et des dispositifs de collecte d'échantillons utilisant ses technologies propriétaires, ainsi que d'autres produits de diagnostic, y compris des tests immunologiques et d'autres tests de diagnostic in vitro utilisés sur d'autres types d'échantillons. Le secteur des solutions moléculaires est exploité par les filiales de la société, DNA Genotek, Diversigen et Novosanis. Les produits du segment Molecular Solutions consistent principalement en des kits de collecte et des services utilisés par les laboratoires cliniques, les laboratoires de vente directe aux consommateurs, les chercheurs, les sociétés pharmaceutiques et les fournisseurs de services et de produits de santé animale.