Orbia Advance B de C : annonce une offre de rachat au comptant, de ses billets en circulation arrivant à échéance en 2022

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (« Orbia ») (BMV : ORBIA) annonce avoir lancé une offre de rachat de ses billets de premier rang à 4,875 % arrivant à échéance en 2022, d’un capital total de 750 000 000 USD (CUSIP/ISIN : 59284BAB4 ; P57908AD0 / US59284BAB45 ; USP57908AD01) (les « Titres ») conformément à une offre (l’« Offre de Rachat ») visant à racheter au comptant l’ensemble ou une partie de ses Titres, en vertu et sous réserve des conditions énoncées dans l’offre d’achat, datant du 17 mai 2021 (l’« Offre d’Achat ») et l’avis de remise garantie, connexe (l’« Avis de Remise Garantie » constituant avec l’Offre d’Achat, les « Documents relatifs à l’Offre »).

L’Offre de Rachat expirera à 17 h (heure de New York) le 21 mai 2021, sauf prorogation (ladite date et ladite heure, telles qu’elles pourront être prorogées, constituant la « Date d’Expiration »). Les Titres valablement proposés pourront être retirés à tout moment avant 17 h (heure de New York) le 21 mai 2021, sauf prorogation, mais pas par la suite. La date de règlement de l’Offre de Rachat suivra de près la Date d’Expiration, et devrait avoir lieu au plus tard trois jours ouvrables après la Date d’Expiration, soit le 26 mai 2021, à moins d’une prorogation (cette date, la « Date de Règlement », pouvant comme l’autre être prorogée).

Les Détenteurs de Titres qui (i) proposeront en toute validité leurs Titres au plus tard à la Date d’Expiration, ou qui (ii) remettront un Avis de Remise Garantie dûment rempli et dûment exécuté au plus tard à la Date d’Expiration, et qui déposeront leurs Titres au plus tard à 17 h (heure de New York) le deuxième jour ouvrable après la Date d’Expiration, qui devrait tomber le 25 mai 2021, seront éligibles à recevoir 1 055,75 USD pour chaque montant principal de 1 000 USD de Titres (la « Contrepartie de l’Offre de Rachat »). En plus de la Contrepartie de l’Offre de Rachat, les détenteurs dont les Titres seront acceptés pour un rachat recevront les intérêts courus et impayés sur lesdits Titres jusqu’au moment de la Date de Règlement, mais sans inclure celle-ci, (le « Paiement des Coupons Courus »), en plus de tous intérêts supplémentaires. La Contrepartie de l’Offre de Rachat, et le Paiement des Coupons Courus seront payables en espèces. Les intérêts cesseront de courir à compter de la Date de Règlement pour tous les Titres rachetés dans le cadre de l’Offre de Rachat.

L’obligation d’Orbia d’accepter et de payer les Titres valablement proposés et non valablement retirés conformément à l’Offre de Rachat est soumise à la satisfaction de certaines conditions usuelles décrites dans l’Offre d’Achat, notamment le fait qu’Orbia ne sera pas obligée de réaliser l’Offre de Rachat en cas de survenance ou de survenance probable d’un ou de plusieurs événements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils empêchent, restreignent ou retardent la réalisation de l’Offre de Rachat, ou qu’ils compromettent de manière significative les avantages envisagés de l’Offre de Rachat, pour Orbia. Orbia se réserve le droit de renoncer à ces conditions, en intégralité ou en partie, à tout moment et occasionnellement, à sa seule discrétion, et sous réserve de la loi applicable. L’Offre de Rachat n’est pas subordonnée à l’offre d’un montant minimum en principal des Titres.

Sous réserve de la loi applicable, l’Offre de Rachat pourra être modifiée, prorogée ou, en cas de non-satisfaction d’une condition devant être satisfaite ou annulée avant la Date d’Expiration, résiliée. Si Orbia en venait à résilier l’Offre de Rachat, elle en informerait rapidement l’agent de l’offre, en charge de l’Offre de Rachat, et tous les Titres déposés seraient retournés dans les plus brefs délais à leurs détenteurs. Suite à une telle résiliation, tous les Titres bloqués dans la Depository Trust Company (DTC) seraient libérés. Sous réserve des résultats de l’Offre de Rachat, nous avons actuellement l’intention d’envoyer un avis de rachat pour tous les Titres actuellement en circulation conformément à leurs modalités, et ce, aussi rapidement que possible après la Date de Règlement. Cette déclaration d’intention ne constitue pas un avis de rachat en vertu du contrat bilatéral.

Il est conseillé aux Détenteurs de vérifier auprès de toute banque, de tout courtier en valeurs mobilières, ou tout autre intermédiaire par le biais desquels ils détiennent des Titres, le moment où ledit intermédiaire aura besoin de recevoir des instructions de la part dudit détenteur, afin que celui-ci puisse participer à l’Offre de Rachat, ou de retirer son instruction de participer à ladite offre, avant les délais indiqués aux présentes ainsi que dans les Documents relatifs à l’Offre. Les délais fixés par cet intermédiaire et par chaque Depository Trust Company (DTC) pour la soumission et le retrait des instructions d’achat seront également antérieurs aux délais pertinents indiqués aux présentes ainsi que dans les Documents relatifs à l’Offre.

Orbia a retenu les services de BBVA Securities Inc. et de Morgan Stanley & Co. LLC pour agir en tant que courtiers-gérants dans le cadre de l’Offre de Rachat (les « Courtiers-Gérants »). D.F. King & Co., Inc. agira en qualité d’agent d’offre et agent d’information pour l’Offre de Rachat.

Toutes les questions ou demandes d’assistance concernant l’Offre de Rachat peuvent être adressées à BBVA Securities Inc. en appelant le +1 (800) 422 8692 (numéro gratuit) ou le +1 (212) 728 2446 (numéro payant), ainsi qu’à Morgan Stanley & Co. LLC en appelant le +1 (800) 624-1808 (numéro gratuit) ou le +1 (212) 761-1057 (numéro payant). Les demandes d’exemplaires supplémentaires des Documents relatifs à l’Offre peuvent être adressées à D.F. King & Co., Inc. en appelant le +(800) 848-2998 (numéro gratuit) ou le +(212) 269-5550 (numéro payant). Les Documents relatifs à l’Offre sont accessibles via le lien suivant : www.dfking.com/orbia.

Le présent communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre d’achat ou de vente ni une sollicitation relative à une offre d’achat ou de vente de tous titres.

L’Offre de Rachat est faite entièrement en conformité aux Documents relatifs à l’Offre. Les Documents relatifs à l’Offre n’ont pas été déposés auprès de, et n’ont pas été approuvés ou examinés par, une commission fédérale ou commission étatique des valeurs mobilières, ou toute autorité de règlementation de quelque pays que ce soit. Aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou l’adéquation des Documents relatifs à l’Offre ou de tout autre document lié à l’Offre de ; toute déclaration contraire est illégale et peut constituer une infraction pénale. L’Offre de Rachat n’est pas faite aux détenteurs de Titres basés dans toute juridiction où la formulation de ladite offre ou son acceptation ne seraient pas conformes aux lois sur les valeurs mobilières, lois « blue sky », ou autres lois de ces juridictions. Dans les juridictions où les lois sur les valeurs mobilières ou lois « blue sky » exigeraient que l’Offre de Rachat soit faite par un courtier ou un agent agréé, l’Offre de Rachat sera considérée comme ayant été faite au nom d’Orbia par les Courtiers-Gérants ou par un ou plusieurs courtiers ou agents agréés en vertu des lois de ces juridictions.

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES PRÉSENTES ET DANS L’OFFRE D’ACHAT SONT EXCLUSIVEMENT DE LA RESPONSABILITÉ D’ORBIA ET N’ONT PAS ÉTÉ EXAMINÉES OU AUTORISÉES PAR LA COMMISSION NATIONALE DES BANQUES ET DES VALEURS MOBILIÈRES DU MEXIQUE (COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, LA « CNBV »). ORBIA N’A PAS DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA CNBV DE DEMANDE D’AUTORISATION DE L’OFFRE DE RACHAT. L’OFFRE DE RACHAT NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE PUBLIQUE AU MEXIQUE, ET ELLE NE PEUT PAS ÊTRE DISTRIBUÉE PUBLIQUEMENT AU MEXIQUE. L’OFFRE DE RACHAT NE PEUT ÊTRE PROPOSÉE AU MEXIQUE QU’AUX INVESTISSEURS QUI SONT RECONNUS COMME DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS OU ACCRÉDITÉS (INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES OU INVERSIONISTAS CALIFICADOS), UNIQUEMENT EN VERTU DES EXEMPTIONS AUX OFFRES PRIVÉES TELLES QUE DÉFINIES À L’ARTICLE 8 DE LA LOI MEXICAINE SUR LES VALEURS MOBILIÈRES (LEY DEL MERCADO DE VALORES), ET DANS LE CADRE DE SES RÈGLEMENTATIONS. NI L’OFFRE D’ACHAT, NI L’AVIS DE REMISE GARANTIE NI AUCUN AUTRE MATÉRIEL RELATIF À L’OFFRE NE PEUVENT ÊTRE PUBLIÉS, COMMERCIALISÉS, OU DISTRIBUÉS AU MEXIQUE. DE PLUS, LA CNBV N’A PAS CONFIRMÉ L’EXACTITUDE NI DÉTERMINÉ L’ADÉQUATION DE CETTE OFFRE D’ACHAT. POUR PRENDRE UNE DÉCISION SUR LE RACHAT D’UN OU PLUSIEURS DE LEURS TITRES, TOUS LES PORTEURS DEVRONT SE FONDER SUR LEUR PROPRE EXAMEN ET SUR L’EXAMEN DES TERMES DE L’OFFRE DE RACHAT.

La communication du présent communiqué de presse et de tout autre document ou matériel relatif à l’Offre de Rachat n’est pas faite, et ces documents et/ou ce matériel n’ont pas été approuvés, par une personne autorisée aux fins de l’article 21 de la Loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act). Le présent communiqué de presse et tout autre document ou matériel relatifs à l’Offre de Rachat sont destinés à être distribués uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle dans les questions relatives aux investissements relevant de l’article 19(5), de la Loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Promotion financière) Ordre 2005 (l’« Ordre »), (ii) sont des personnes relevant de l’article 49(2)(a) à (d) (« sociétés à haute valeur nette, associations non constituées en société, etc. ») de l’Ordre, (iii) sont membres ou créanciers de certaines personnes morales comme défini par ou au sein de l’article 43(2) de l’Ordre, (iv) se trouvent en dehors du Royaume-Uni, ou (v) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de l’article 21 de la Loi de 2000 sur les services et marchés financiers) dans le cadre de l’offre d’achat de toutes valeurs mobilières, peuvent légalement être communiquées (toutes ces personnes étant ensemble appelées les « personnes concernées »). Le présent communiqué de presse et tout autre document ou matériel relatif à l’Offre de Rachat s’adressent uniquement aux personnes concernées et ne doivent être ni utilisés ni invoqués par des personnes qui ne seraient pas des personnes concernées. Tout investissement ou toute activité d’investissement visés par le présent communiqué de presse et tout autre document ou matériel relatif à l’Offre de Rachat s’appliquent uniquement aux personnes concernées et ne peuvent être entrepris que par lesdites personnes.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles sont des informations de nature non historique, ou qui se rapportent à des événements futurs, et sont sujettes à des risques et incertitudes. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des transactions décrites dans les présentes, ni quant aux conditions ultimes de ces transactions. Orbia ne s’engage en aucune manière à publier des mises à jour ou des révisions desdites déclarations prévisionnelles, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toutes autres raisons.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

