Forage Orbit Garant Inc. est une société de forage minier basée au Canada. La société fournit des services de forage souterrain et de surface au Canada et à l'étranger aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minérale, du développement minier et de la production. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Canada (y compris le forage de surface, le forage souterrain et la fabrication au Canada), et International (y compris le forage de surface et le forage souterrain). Ses services de forage comprennent le forage géotechnique, le forage directionnel, la circulation inverse, le forage souterrain et le forage de surface. Elle fournit également des services de forage géotechnique et hydraulique à des sociétés d'exploitation ou d'exploration minière, à des sociétés de conseil en ingénierie et en environnement, et à des organismes gouvernementaux. Elle fabrique également des appareils de forage sur mesure et des équipements auxiliaires pour son propre usage et fabrique également des appareils de forage conventionnels pour des clients tiers à partir de ses installations à Val-d'Or, au Québec.