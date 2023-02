Orca Energy Group Inc. a annoncé que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,10 CAD par action ordinaire à droit de vote de catégorie A (" actions de catégorie A ") de la société et de 0,10 CAD par action subordonnée à droit de vote de catégorie B (" actions de catégorie B ") de la société. Le dividende sera payable le 14 avril 2023 aux détenteurs d'actions de catégorie A et d'actions de catégorie B inscrits au registre le 31 mars 2023.