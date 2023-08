Orca Energy Group Inc. produit et vend du gaz naturel aux secteurs de l'électricité et de l'industrie en Tanzanie. Le principal actif de la société est sa participation dans l'accord de partage de la production (PSA) avec la Tanzanian Petroleum Development Corporation (TPDC) et le gouvernement de Tanzanie (GoT) en République-Unie de Tanzanie. Le PSA couvre la production et la commercialisation de certains gaz provenant de la licence Songo Songo au large de la Tanzanie. La Société exploite une licence en Tanzanie, qui a une superficie d'environ 170 kilomètres carrés. Les blocs sont situés en eaux peu profondes à environ 15 kilomètres (km) au large de la côte de l'île Songo Songo (SSI) et à environ 200 km au sud de Dar es Salaam. La licence contient le champ gazier de Songo Songo, qui se trouve dans la zone sud du bassin côtier offshore de la Tanzanie. Elle exploite environ huit puits dans le champ Songo Songo et une installation de traitement du gaz sur SSI pour le compte de Songas.