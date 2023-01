MISES À JOUR COMMERCIALES : Baron Oil, Orcadian soumettent des demandes de licence

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Orcadian Energy PLC - Société de développement pétrolier et gazier axée sur la mer du Nord - Dépose une demande pour le 33e cycle d'octroi de licences mené par l'Autorité britannique de transition de la mer du Nord, qui a pris fin la semaine dernière. Dit qu'elle a fait trois demandes de licence, deux d'entre elles en partenariat avec d'autres sociétés et une seule. S'attend à ce qu'Orcadian sache si ses demandes de licence ont été acceptées avant la fin du troisième trimestre de cette année.

Baron Oil PLC - Société d'exploration et d'évaluation du pétrole et du gaz basée à Londres - Soumet également une demande dans le cadre du cycle de licences offshore au Royaume-Uni. Déclare que le rapport de la personne compétente de l'ERCE lui fournira des estimations de ressources indépendantes, conformes à la norme SPE PRMS, pour la découverte Chuditch-1 et les prospects et pistes décalés. S'attend à ce que des ressources contingentes soient attribuées à la découverte de gaz Chuditch-1, ce qui devrait avoir un impact positif significatif sur la valeur du projet Chuditch.

MobilityOne Ltd - Fournisseur d'infrastructures de paiement et de plateformes de commerce électronique basé en Malaisie - Note que toutes les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de Technology & Telecommunication Acquisition Corp ont été approuvées par les actionnaires. Déclare que l'adoption des résolutions permettra, entre autres, de disposer d'un délai supplémentaire pour mener à bien l'exercice de fusion. En octobre, il a été annoncé que TETE allait fusionner avec Malaysian Super Apps Holdings Sdn Bhd.

Resolute Mining Ltd - Exploitant de mines d'or en Afrique basé à Perth - Augmente l'estimation des ressources minérales pour Syama North de 58% à 3 millions d'onces d'or à une teneur de coupure de 1 gramme par tonne d'or. Déclare que le forage au diamant et à circulation inverse s'est poursuivi tout au long de 2022. Dit que la ressource minérale totalise désormais 34 millions de tonnes à 2,9 grammes par tonne d'or pour 3,18 millions d'onces. "Nos estimations de ressources minérales et de réserves de minerai de fin d'année seront publiées en février 2023, en intégrant ces ajouts importants à notre activité. Je suis extrêmement fier des réalisations de notre équipe d'exploration et du succès continu à Syama. Des découvertes significatives telles que celle-ci démontrent clairement que la ceinture de Syama est étonnamment sous-explorée et justifie la nécessité d'entreprendre d'autres travaux d'exploration systématiques le long des >85 km d'extension ", commente le directeur général Terry Holohan.

Ethernity Networks Ltd - fournisseur de technologie de semi-conducteurs pour le traitement des données - Déclare que son option de courtage a permis de lever 100 000 GBP par l'émission de 1,4 million de nouvelles actions ordinaires à un prix d'émission de 7 pence par action. L'entreprise a demandé à la Bourse de Londres que les actions de l'option de courtage soient admises à la négociation sur le marché AIM.

Kodal Minerals PLC - société d'exploration minérale et de développement axée sur les actifs de lithium et d'or en Afrique de l'Ouest - S'entend avec Hainan Mining Ltd sur un ensemble de financement conditionnel de 117,8 millions USD qui fournira un financement complet pour le développement et le début de la production du projet de lithium de Bougouni au Mali. "C'est un excellent résultat pour Kodal après un processus compétitif et complexe pour s'assurer que nous recevions une reconnaissance appropriée pour la valeur sous-jacente de cet actif. Nous sommes très heureux d'accueillir le groupe Hainan en tant qu'investisseurs dans Kodal et en tant que partenaires pour le développement du projet de lithium de Bougouni. Cet investissement nous offre une excellente occasion d'accélérer la production de concentré de spodumène dans un marché très solide", déclare le PDG Bernard Aylward.

Kelso Group Holdings PLC - Société d'acquisition à vocation spéciale du Northamptonshire, Angleterre - Confirme qu'il n'y a aucun changement aux conditions et au quantum de l'offre de souscription annoncés le 23 novembre. L'offre de souscription comprend l'émission de 150,0 millions de nouvelles actions, permettant de lever 3,0 millions de livres sterling au prix de 2,0 pence par action de souscription.

Secure Trust Bank PLC - fournisseur de comptes d'épargne et de services de prêt basé à Solihull, en Angleterre - Enregistre une hausse de 20 % des dépôts au quatrième trimestre 2022 pour atteindre 2,5 millions GBP, contre 2,1 millions GBP au même trimestre de l'année précédente. Les prêts nets de base augmentent de 19 %, passant de 2,5 millions de GBP à 2,9 millions de GBP, tandis que les nouveaux prêts aux entreprises baissent de 5,4 %, passant de 470,2 millions de GBP à 444,6 millions de GBP. L'entreprise attribue cette baisse à une approche proactive visant à resserrer les critères de crédit, comme en témoigne la réduction de 11 % des nouveaux prêts aux entreprises. "Nous avons réalisé une solide performance en 2022, notamment une augmentation significative du bénéfice continu avant impôts et dépréciations. Nous avons bénéficié de la mise en œuvre de plusieurs initiatives en matière de coûts et des mesures prises pour simplifier le groupe et avons vu une amélioration significative de notre ratio coûts/revenus", commente le directeur général David McCreadie.

Botswana Diamonds PLC - Explorateur de diamants axé sur le Botswana et l'Afrique du Sud - Le directeur général James Campbell note lors de son assemblée générale annuelle que la construction de son projet alluvial Marsfontein est terminée et que le décapage des morts-terrains recouvrant les graviers a commencé. La production est imminente. Il ajoute que l'approbation réglementaire a été reçue pour augmenter sa participation dans la coentreprise très prometteuse de Maibwe au Botswana.

Amaroq Minerals Ltd - Société de développement minier axée sur le Groenland - Continue de progresser vers la clôture de sa transaction de coentreprise précédemment annoncée avec GCAM LP. S'attend à ce que cela se produise conformément au calendrier annoncé précédemment. S'attend à satisfaire les conditions restantes nécessaires à la conclusion de la transaction GCAM d'ici la fin du premier trimestre de 2023.

