Orcadian Energy PLC est une société de développement pétrolier et gazier basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur les opportunités de développement du pétrole visqueux dans la partie centrale de la mer du Nord. Dans la planification de son projet pilote, la société a choisi l'énergie éolienne pour transformer la production de pétrole en un processus plus propre et plus vert. La société possède quatre licences, dont trois sont situées à environ 150 kilomètres à l'est d'Aberdeen et à l'ouest du champ Gannet. Il s'agit des licences P2244, P2482 et P2516. La licence P2244 contient les découvertes Pilot Main, Pilot South et Harbour. P2482 contient les champs d'Elke et de Narwhal. P2516 contient les découvertes Fynn - Beauly et Fynn - Andrew. La filiale à 100 % de la société est Orcadian Energy (CNS) Ltd.