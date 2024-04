(Alliance News) - Les actions d'Orchard Funding Group PLC ont bondi mardi, après que la société a publié ses résultats intermédiaires et a déclaré qu'elle réfléchissait aux avantages de son maintien sur l'AIM.

Orchard est une société financière basée à Luton, en Angleterre, qui fournit un soutien financier aux courtiers en assurance et aux entreprises professionnelles. Les actions d'Orchard ont augmenté de 32 % à 21,16 pence chacune à Londres mardi matin.

Au cours des six mois précédant le 31 janvier, le bénéfice avant impôts d'Orchard s'est élevé à 1,1 million de livres sterling, soit une baisse de 14 % par rapport aux 1,3 million de livres sterling de l'année précédente.

Le revenu total a augmenté de 23 %, passant de 3,8 millions de GBP à 4,7 millions de GBP, tandis que le revenu net d'intérêts a augmenté de 10 %, passant de 2,5 millions de GBP à 2,7 millions de GBP.

Le volume des prêts a augmenté de 26 %, passant de 46,4 millions de GBP à 58,4 millions de GBP.

Le bénéfice par action a chuté de 20 %, passant de 4,71 pence à 3,78 pence.

Orchard a déclaré qu'elle était satisfaite de sa performance au premier semestre malgré "une grande turbulence sur les marchés" causée par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

La société a également fait le point sur un cas récent de fraude externe qui, selon elle, a pesé sur la rentabilité au cours de la période.

Début mars, Orchard a déclaré qu'elle avait financé des accords de crédit résultant de transactions avec un "introducteur frauduleux". La société a constitué une provision d'environ 500 000 GBP au titre de ces accords et a averti que ses résultats de fin d'année seraient affectés par cette provision.

Orchard a déclaré avoir achevé l'enquête sur cette affaire et conclu qu'il s'agissait d'un incident isolé qui n'aura pas d'incidence sur les autres actifs de la société.

Orchard a fait remarquer que le cours actuel de son action présente une décote importante par rapport à sa dernière valeur d'actif net de 17,8 millions de livres sterling, soit 83 pence par action, et a décidé de revoir sa politique d'affectation du capital et son maintien sur le marché AIM de la Bourse de Londres.

L'examen portera sur la possibilité de restituer du capital aux actionnaires par le biais d'un rachat ou d'une offre publique d'achat, et sur la question de savoir si les exigences légales et réglementaires l'emportent sur les avantages du maintien de la cotation sur l'AIM.

Si le conseil d'administration juge prudent de procéder à un remboursement de capital ou à une annulation sur l'AIM, Orchard a déclaré qu'il s'efforcerait d'assurer une sortie partielle pour les actionnaires.

Dans le cadre de sa politique d'allocation du capital, Orchard a décidé de reporter le versement d'un dividende intérimaire.

Le directeur général, Ravi Takhar, a déclaré : "La société a réussi à accroître ses activités de prêt : "La société a réussi à augmenter ses prêts et ses revenus au cours du premier semestre de l'année. En raison d'un certain nombre de questions qui ont été portées à la connaissance des actionnaires, nous serons confrontés à des vents contraires importants au cours du second semestre et nous nous efforcerons de compenser l'impact de ces facteurs sur nos résultats.

"En raison des coûts croissants et continus de l'inscription à la cote qui ont un impact significatif sur nos bénéfices, de la faible négociation de nos actions, du manque de liquidité des actions et de l'incapacité de la société à lever de nouveaux capitaux, nous pensons qu'un examen complet des avantages du maintien de notre admission sur l'AIM devrait être entrepris. Nous continuerons à nous concentrer sur le financement des primes d'assurance et sommes pleinement conscients de l'attention portée par la FCA à notre marché clé.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.