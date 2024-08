Orchard Funding Group PLC est une société financière basée au Royaume-Uni. La société et ses filiales fournissent des systèmes de financement et de soutien au financement aux courtiers d'assurance et aux sociétés professionnelles par l'intermédiaire de leurs filiales commerciales. La société est spécialisée dans le financement des primes d'assurance, le financement des honoraires professionnels, le financement d'autres frais de service et les prêts immobiliers garantis. Elle opère à travers deux segments : Les prêts standard et les produits Toyota. Elle a développé son propre logiciel, le système Orchard Funding Management (OFM), pour lui permettre de mener à bien ses opérations de financement au jour le jour. Elle offre également aux courtiers la possibilité de gérer leurs propres sociétés de financement et fournit une gamme de services sur mesure à tous leurs clients. Ses filiales à 100 % sont Bexhill UK Limited, Orchard Funding Limited, Orchard Finance Limited, Cherry Orchard Funding Limited et Orchard Bond Finance plc. Bexhill UK Limited fournit des financements de primes d'assurance aux courtiers d'assurance du Royaume-Uni.