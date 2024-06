Orchard Funding Group PLC - fournisseur de services de financement aux courtiers d'assurance et aux sociétés professionnelles, basé à Luton, en Angleterre - se réjouit de la "croissance des revenus grâce à l'augmentation des prêts", car les échanges commerciaux depuis le début de l'année "ont été positifs sur le marché du financement des primes d'assurance". Elle ajoute qu'elle s'attend maintenant à ce que les bénéfices "dépassent de plus de 20 % les prévisions actuelles du marché" grâce à "une approche disciplinée de sa croissance permettant au groupe de maintenir ses revenus dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés".

Le directeur général, Ravi Takhar, commente : "Nous continuons à nous concentrer sur une croissance contrôlée et prudente de nos activités et à renforcer nos prêts sur notre marché principal du financement des primes d'assurance ainsi que nos prêts sur les marchés adjacents.

"Nous sommes convaincus que notre capacité à prêter, à développer et à exploiter nos propres logiciels et notre personnel loyal et expérimenté continueront à produire des résultats positifs pour la société et toutes ses parties prenantes."

Cours actuel de l'action : 33,00 pence, en hausse de 18 % à Londres mardi en fin de matinée

Evolution sur 12 mois : en baisse de 22%.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

