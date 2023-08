Orchid Island Capital, Inc. est une société de financement spécialisée qui investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles. Le portefeuille d'investissement de la société se compose de deux catégories de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles : les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles traditionnels, tels que les certificats d'hypothèque et les obligations hypothécaires garanties (CMO) émis par les entreprises publiques, et les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles structurés, tels que les titres à intérêts seulement (IO), les titres à intérêts seulement inversés et les titres à capital seulement (PO), entre autres types de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles structurés. L'objectif de la Société est de fournir à ses investisseurs un rendement total attrayant ajusté au risque sur le long terme en combinant l'appréciation du capital et le paiement de distributions mensuelles régulières. La Société entend atteindre cet objectif en investissant et en répartissant stratégiquement le capital entre les titres RMBS d'agences pass-through et les titres RMBS d'agences structurés. La Société est gérée en externe par Bimini Advisors, LLC.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé