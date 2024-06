Les actions indiennes ont ouvert en baisse lundi, plombées par les valeurs financières, tandis que certaines petites et moyennes capitalisations ont chuté après qu'un rapport ait indiqué que l'autorité de régulation des marchés enquêtait sur des allégations de "front-running" au sein du Quant Mutual Fund.

Le NSE Nifty 50 était en baisse de 0,48% à 23 386,80 à 9:39 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a perdu 0,42% à 76 888,09.

Les valeurs financières, qui ont surpassé les autres secteurs la semaine dernière, ont perdu 0,7 %, ce qui a pesé sur les indices de référence.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont chuté d'environ 1 % chacune.

Le site web d'information local Money Control a rapporté que l'autorité de régulation des marchés enquêtait sur Quant Mutual Fund pour des allégations de "front running", c'est-à-dire d'opérations sur des informations sensibles au prix avant leur diffusion générale.

Quant, l'une des sociétés de fonds à la croissance la plus rapide du pays et un investisseur actif dans les petites et moyennes capitalisations, a déclaré qu'elle répondait aux questions de l'autorité de régulation.

Les indices des actions de petite et moyenne capitalisation ont augmenté de 72 % et 59 % au cours de l'année dernière, dépassant la hausse de 26 % de l'indice Nifty 50.

Bien que la société de gestion n'ait pas répondu aux questions de Reuters, elle a déclaré dans un communiqué adressé à ses investisseurs qu'elle répondait aux questions de l'autorité de régulation.

"Nous attendons évidemment plus de clarté à ce sujet. Si les allégations sont vraies, je pense que ce sera négatif pour le marché", a déclaré Saurabh Jain, vice-président adjoint, recherche d'actions de détail chez SMC Global Securities, ajoutant que "Quant est un nom plus important sur le marché et est connu pour sa recherche et ses rendements".

Les actions de Century Enka, Orchid Pharma, HFCL, Arvind et Strides Pharma ont perdu 2 à 5 % dans les premiers échanges.

Il s'agit des principaux titres détenus par Quant en termes de propriété d'actions en circulation.

Pendant ce temps, le fabricant de médicaments Cipla a chuté de 2,3% après avoir reçu des observations de l'autorité américaine de réglementation des médicaments pour l'une de ses installations.