Ordell Minerals Limited a annoncé qu'elle s'était inscrite à la cote de l'ASX, mettant ainsi sur le marché un portefeuille d'exploration aurifère et de lithium en Australie-Occidentale. L'actif de la société est le projet aurifère Barimaia JV ("Barimaia"), situé dans la région de Murchison en Australie-Occidentale, qui représente un projet d'exploration avancé avec d'importants résultats de forage historiques. Ordell a acquis sa participation de 80,2 % dans Barimaia auprès de Genesis Minerals Limited ("Genesis"), qui est maintenant un actionnaire important d'Ordell avec une participation de 8 % lors de l'introduction en bourse.

Barimaia n'a jamais fait l'objet d'une exploration systématique en raison de la priorité stratégique accordée par Genesis à ses actifs dans la région de Leonora. Barimaia est situé dans une juridiction minière de niveau 1, à proximité de plusieurs usines de traitement de l'or, adjacentes à l'usine Mt Magnet de Ramelius Resources, à 70 km de l'usine Dalgaranga de Spartan Resources et à 80 km de l'usine Tuckabianna de Westgold Resources. Les explorations antérieures de Genesis ont permis d'identifier un vaste système aurifère à Barimaia, et les forages RC historiques ont mis en évidence un potentiel d'exploitation à ciel ouvert à faible profondeur.

Outre le projet Barimaia, Ordell détient également le projet Goodia Lithium, situé dans le district de lithium de Kalgoorlie-Norseman en WA, à environ 50 km au sud du gisement de lithium Dome North de Develop, ainsi que le projet Fisher South Gold dans le district aurifère de Laverton. Ordell a acquis 100 % de Metallo Minerals Pty Ltd. qui détient une participation combinée (enregistrée et effective) de 80,2 % dans chacun des tènements constituant le projet. Barimaia présente une géologie similaire (y compris des roches hôtes d'intrusion felsique interprétées) à celle du gisement d'or Eridanus de Ramelius Resources, qui renferme des ressources JORC actuelles de 21 Mt à 1,7 g/t Au pour 1 200 000 onces d'or contenu, avec 300 000 onces d'or supplémentaires extraites de la fosse à ciel ouvert.

Les travaux d'exploration antérieurs entrepris par Genesis ont démontré la présence d'un vaste système aurifère, avec d'importants résultats RC historiques mettant en évidence le potentiel d'une fosse à ciel ouvert peu profonde, y compris : 15m @ 11.4g/t Au à partir de 74m ; 17m @ 3.4g/t Au à partir de 49m ; 19m @ 1.5g/t Au à partir de 18m ; 5m @ 4.0g/t Au à partir de 43m ; et 70m @ 0.7g/t Au à partir de 59m. De plus, les forages historiques à l'air comprimé à l'extrémité est de la zone ont donné des résultats à haute teneur en fond de trou qui n'ont jamais été suivis, y compris : 2m @ 14.3g/t Au à partir de 25m ; et 1m @ 10.2g/t Au à partir de 32m. Ordell prévoit d'entreprendre des forages systématiques à circulation inverse (RC) sur une distance de 2,5 km à Barimaia, ciblant des découvertes de type Eridanus, avec des forages à l'air libre également prévus pour tester les extensions de la minéralisation connue.

Projet Goodia Lithium - Or : Le projet Goodia représente une opportunité d'exploration précoce dans l'attrayant district de lithium WA Kalgoorlie-Norseman, situé à 50 km au sud du gisement de lithium Dome North de Develop, à 150 km au sud des opérations de lithium Mt Marion de Mineral Resources et à 10 km à l'ouest de l'actif de lithium Norseman de Mineral Resources. Le projet Goodia contient des pegmatites confirmées, dont le potentiel en lithium n'a pas encore été testé. Des travaux d'exploration visant à évaluer la prospectivité aurifère et à mieux comprendre l'importance des pegmatites cartographiées en tant qu'hôtes potentiels de la minéralisation en lithium seront menés à bien.

Projet aurifère Fisher South : Le projet aurifère Fisher South est situé à 400 km au nord de Kalgoorlie, dans le district de Laverton, dans les champs aurifères du nord-est. Fisher South est un projet d'exploration précoce, stratégiquement situé à 40 km du projet aurifère North Laverton d'Emerald Resources. Le projet est très prometteur pour les gisements d'or, de nickel et de métaux de base, mais n'a fait l'objet que de travaux d'exploration très limités jusqu'à présent.

Les premiers travaux d'exploration comprendront des forages à air comprimé sur une distance de 10 km.