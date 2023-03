Sopra Steria accepte de racheter Ordina pour environ 555 millions de dollars

L'accord conditionnel porte sur un prix d'offre de 5,75 euros par action hors dividendes, valorisant Ordina à environ 518 millions d'euros (555 millions de dollars). L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2023, ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué.

"Nous sommes très enthousiastes quant à cette opération", a déclaré Etienne du Vignaux, directeur financier de Sopra Steria, lors d'un appel téléphonique, ajoutant que les revenus d'Ordina augmentent rapidement et que la société n'a pas de dettes.

L'opération aboutirait à une nouvelle opération dans la région du Benelux qui combinerait les activités existantes de Sopra Steria dans cette région, sa récente acquisition de Tobania et Ordina. Elle emploierait plus de 4 000 personnes aux Pays-Bas et en Belgique, et 300 au Luxembourg.

Les deux principaux actionnaires d'Ordina, Teslin et Mont Cervin, qui détiennent ensemble environ 26 % des parts, ont accepté d'apporter leurs actions, de même que le directeur général et le directeur financier, ont indiqué les entreprises. Le directeur général d'Ordina, Jo Maes, sera responsable des opérations au Benelux, ont indiqué les entreprises.

L'opération et les questions connexes devraient accroître le bénéfice par action de Sopra Steria de 1,2 % en 2024 et de 3,7 % en 2025.

(1 $ = 0,9336 euro)