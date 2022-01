Ordissimo SA

Ordissimo SA: Ordissimo acquiert Pix Star un leader du cadre photo connecté



03-Jan-2022 / 08:30 CET/CEST

Montrouge (France), le lundi 3 janvier 2022 à 8h30 ORDISSIMO ACQUIERT Pix STAR

un leader du cadre photo connectÉ Très forte croissance du chiffre d'affaires prévue en 2022

Renforcement de l'offre de produits seniors

Pénétration du marché américain ORDISSIMO (FR0013318052, mnémonique : ALTLORD), spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors, annonce l'acquisition de la société américaine Pix Star Inc (www.pix-star.com) et de toute la technologie de cadres photos numériques connectés qu'elle commercialise (Pix-Star). Ordissimo renforce ainsi sa place de leader dans les technologies adaptées aux seniors, en pénétrant un segment de marché en forte croissance aux Etats-Unis et en Europe. Une acquisition majeure Pix Star Inc a réalisé un chiffre d'affaires de 10,6 millions de dollars en 2020 et un résultat net retraité (*) proche de 1,7 million de dollars. La marge brute dégagée est comprise entre 35 et 40 %. Les coûts de structure de la société sont maitrisés, avec un total d'environ 1,2 million de dollars pour les frais fixes, et 1,2 million de dollars pour les coûts marketing. Ordissimo sera le principal fournisseur de cette nouvelle filiale américaine, pour qui elle achètera les produits auprès des fournisseurs et fera évoluer le logiciel. Pour le marché européen, la nouvelle ligne de produits entrera directement dans la gamme d'Ordissimo. Avec cette nouvelle organisation, le chiffre d'affaires d'Ordissimo est attendu en très forte croissance en 2022 et sera réalisé majoritairement en Amérique du nord. Cette acquisition sera relutive sur le résultat d'Ordissimo dès 2022. Cependant, le plein potentiel de cette acquisition sera atteint en 2025 compte tenu de l'impact du coût de la licence sur la marge nette jusqu'à fin 2024. Le cadre photo connecté, quésaco ? Les cadres photos connectés Pix-Star permettent d'échanger simplement des photos ou des vidéos depuis les réseaux sociaux (Instagram, Facebook.) ou depuis un smartphone. Grâce à ces outils, partager des moments familiaux en direct n'a jamais été aussi simple. Les produits Pix-Star sont décrits ici : https://www.pix-star.com/fr/ Dans un marché dynamique et compétitif, Les cadres Pix-Star disposent de forts atouts concurrentiels : Chaque cadre a une adresse email dédiée, filtrant les spams, pouvant recevoir les photos de la famille.

Technologie server « cloud » permettant d'héberger, de sauvegarder et de synchroniser toutes les photos.

Applications Android et iOS pour simplifier le partage de la famille. Ecran 4:3 mat très lumineux dédié pour la photo (deux formats disponibles).

Technologie propriétaire. La technologie Pix-Star est très complémentaire des technologies Ordissimo. Elle apporte une nouvelle brique et vient ainsi renforcer l'écosystème unique de solutions numériques dédiées Seniors. Cet écosystème est le plus complet existant pour renforcer les liens intergénérationnels et intrafamiliaux. Il constitue également une base idéale pour le développement de nouveaux services récurrents à valeur ajoutée. Le montage de l'acquisition Ordissimo acquiert 100% du capital de la société américaine Pix Star Inc au 1er Janvier 2022. Cette acquisition dont le prix reste confidentiel, est réalisée pour partie par emprunt bancaire, et pour partie au moyen de l'augmentation de capital menée en décembre 2021. De plus Ordissimo acquiert l'ensemble de la technologie de Pix-Star, les logiciels, les serveurs et toutes les marques déposées dans le monde par le biais d'une licence sur chaque produit vendu par la société américaine acquise au cours des 3 prochaines années. Ordissimo va pouvoir développer son offre de produits senior au Etats Unis grâce à la marque Pix-Star, et dynamiser rapidement l'activité de cadres photos connectés en Europe, grâce à ses réseaux de distribution et la vente directe. A propos d'Ordissimo : Pionnier de la « Silver Technologie » depuis sa création en 2002, Ordissimo conçoit, développe et commercialise des solutions technologiques spécifiquement dédiées aux séniors (ordinateurs portables et fixes, tablettes, smartphones, .). Le succès de cette activité s'est accompagné du développement d'une communauté active d'«Ordissinautes», source de revenus complémentaires fortement contributifs. Ordissimo possède également le site https://www.popsenior.com, expert des solutions de financement pour les Seniors. Libellé : Ordissimo Code ISIN : FR0013318052 Mnémonique : ALTLORD Nombre d'actions ordinaires composant le capital social : 3 187 792 actions Contacts : Alexandre Vielle Président Directeur Général 01 40 84 72 00 actionnaires@ordissimo.com Fichier PDF dépôt réglementaire



