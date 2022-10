Ordissimo SA

Ordissimo SA: Résultats semestriels 2022



31-Oct-2022 / 18:22 CET/CEST

Le 31 octobre 2022 à 18h00 Résultats Semestriels 2022 Chiffre d’affaires multiplié par plus de 2 au S1 2022 tiré par l’apport déterminant et complémentaire de l’activité de Pixstar

Retour de la rentabilté : 8% de marge d’EBITDA

Confirmation de l’objectif 2022

ORDISSIMO (FR0013318052, mnémonique : ALORD), spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors, annonce ses résultats semestriels 2022 arrêtés par le conseil d’administration du 31 octobre 2022. Les comptes non audités seront disponibles le 31 avril 2022 sur le site internet de la société et sur le site d’Euronext. Données en euros 30/06/2022 30/06/2021 Chiffre d’affaires 5 343 708 2 203 982 Achats consommés -3 619 726 -1 024 951 Marge brute 1 723 982 1 179 031 Marge Brute en % du CA 32.26% 53.50% Charge de Personnel -653 347 -768 906 Autres produits d’exploitation 222 789 236 599 Autres charges d’exploitation -855 975 -781 849 EBITDA 437 449 -135 125 EBITDA en % du CA 8,19% -6,13% Dotation aux ammo. et depréc. -223 188 -199 239 EBIT 214 261 -334 364 Résultat financier -25 483 -17 267 Résultat exceptionnel -48 582 2 884 Impôt sur les bénéfices 40 000 40 00 0 Résultat net 180 198 -308 747 Chiffre d’affaires à 5 344 K€ : +142% La société publie un chiffre d’affaires en très forte hausse à 5 344 K€ (+142%) par rapport à 2021. Les éléments notables qui expliquent cette hausse sont les suivants : Activité Pix-Star Suite à l'acquisition de la société Pix-Star fin 2021, Ordissimo a intégré l’activité de ventes de cadres photos numériques connectés. Cette activité se concentre principalement aux Etats-Unis, et a généré un CA de 4,2M€ au premier semestre 2022. Suite aux difficultés d’approvisionnements aux Etats-Unis (les containers de produits fabriqués en Chine n’arrivant pas dus aux différents goulots d'étranglement logistiques : nombre de bateaux insuffisants, ports saturés, etc...) en Novembre et Décembre 2021, il n’y a pas eu de stock disponible à la vente au mois de Janvier 2022. Les ventes ont repris leur cours normal en février, même si l’activité est en léger repli en comparaison d’un premier semestre 2021 exceptionnel. A noter un fort effet positif sur le chiffre d’affaires du semestre, en raison d’un rachat de stock déjà présent aux Etats Unis auprès du fournisseur de Pix-Star par Ordissimo et de sa revente immédiate à sa filiale américaine en charge de la distribution (SPH digital) pour 2 928 K€. Activité Ordissimo

Concernant l’activité Ordissimo “Silver technologies”, l’activité est passée de 1 651 K€ en 2021 à 670K€ en S1 2022 Cette forte baisse d’activité s’inscrit dans un contexte général de décroissance du marché des Ordinateurs après deux années de forte croissance liées à l’impact du Covid et du télétravail qui ont générés une anticipation des achats. Le marché est en fort repli depuis le quatrième trimestre 2021 ceci étant concomitant avec : -La hausse du prix des composants -Une forte augmentation des coûts logistiques -La dégradation sensible des taux de changes Enfin, le contexte économique rend les consommateurs frileux aux achats de biens d’équipement. La société a subi un repli important des commandes de la GSS, et des grossistes les approvisionnant. L’activité́ « retail » représentant principalement la GSS avec Fnac Darty et Boulanger a été nulle, ces enseignes vivant sur leur stock accumulé. Leurs sorties caisse d’Ordissimo sont en repli de 25 à 30%, en ligne avec l’évolution du marché. Les ventes directes aux particuliers ont progressé de 18%, passant de 361K€ à 429K€. Ces ventes soulignent l’appétence pour les produits faciles à destination des Seniors. Le repositionnement de l’activité MUST WORLD (acheté́e en août 2020) continue. L’activité est maintenant recentrée sur les présentoirs de produits d’impulsion pour les commerces de proximité. L’activité a été de 348K€, contre 398K€ l’année précédente, et est accompagnée d’une baisse de charges de personnel importante pour retrouver de la rentabilité. Résultats du S1 2022 Ordissimo publie un excédent brut d’exploitation (EBITDA) de 437K€ au premier semestre 2022 contre une perte de 135 K€ sur la même période en 2021. L’amélioration est liée à l'intégration de Pix-Star, à un recul des charges de personnel rendues nécessaire en raison de la dégradation conjoncturelle et temporaire des activités historiques en Europe. Comme annoncé lors des résultats annuels 2021, la société a rééquilibré sa masse salariale au premier trimestre 2022, et vise une baisse de 200 K€ en année pleine. Elle souhaite également poursuivre et accélérer ses efforts de réduction de charges d’exploitation en proportion de son chiffre d’affaires. Les autres charges d’exploitation sont en hausse, de 782 K€ à 855 K€ (+73 K€) au premier semestre. Des efforts de réduction ont été mis en œuvre en Europe, mais leurs effets ont été réduits par l’intégration de certains coûts liés à l’exploitation de Pix-Star. Après prise en compte des amortissements (223 K€), le résultat opérationnel (EBIT) ressort à 214 K€ au premier semestre 2022 contre une perte de 334 K€ l’année dernière. Le résultat net à fin juin 2022 s’élève à 180 K€, après prise en compte notamment d’un crédit d’impôt innovation de 40 K€, d’une perte financière de 25 K€ et d’une perte exceptionnelle de 49 K€. La vente de la filiale Senioralis (+541 K€) sera comptabilisée au cours du S2 2022 comme produit exceptionnel. Au 30 juin 2022, la société présente une structure financière solide, avec une trésorerie brute de 2 263 814 €. Les dettes financières s’élèvent désormais à 1 435 411 €. 2022 : R&D Au cours du premier semestre 2022, les principaux développements ont été : Cadre photo Pix-Star : Nouvelle application Android et iPhone multi-plateforme pour envoyer des photos sur le cadre de ses proches ;

Tablette Pix-Star Touch US : Adaptation de la suite logicielle Android vers une nouvelle tablette pour le marché US et sous la marque Pix-Star ;

Ordinateurs : Début du développement de la version 5 d'Ordissimo qui sortira en 2023 permettant de rendre compatible du matériel plus récent et de continuer à offrir les dernières versions du navigateur et du logiciel de courrier électronique. Perspectives fin 2022 et 2023 Durant cette année de son 20ème anniversaire et avec l'acquisition de la société Pix-Star, Ordissimo maintient son objectif pour l’exercice 2022 de quasi triplement de son CA à 12 M€ et un retour à un résultat net positif, hors comptabilisation de la cession de Senioralis. Le développement de l’activité Pix-Star en Europe va permettre également de dégager les premières synergies. L’activité française des produits Ordissimo avec la GSS a entamé un redémarrage lent fin 2022, qui va se poursuivre au moins jusqu’à la fin du premier semestre 2023. La société table sur un retour à la normal vers la fin du troisième trimestre 2023. Les premières ventes de la tablette senior sous marque Pix-Star sur Amazon Aux Etats-Unis sont attendues pour la fin d’année. L’activité de distribution d’accessoires Must World dans les magasins de proximité a vocation à se développer dans les mois futurs. Elle a prouvé́ localement sa forte rentabilité́, et va pouvoir être déployée rapidement à d’autres régions françaises. Un point de vigilance particulier est à souligner concernant la hausse du prix de l’énergie et de l’inflation qui aura une influence forte sur le comportement des consommateurs et donc de l’activité de la société. Senioralis : cession réalisée en juillet 2022 La participation de 43% de la société Senioralis a été cédée pour partie au co-fondateur de la société et pour partie à la société elle-même en juillet 2022. Créée en 2017, la société cofondée avec le groupe Medialis a connu une croissance rapide pour atteindre aujourd'hui plus de 50 collaborateurs. L'opération permet à Senioralis de poursuivre son développement en tant que société ESS auprès des donneurs d'ordre de la sphère publique, et de trouver les financements nécessaires à la poursuite de son développement rapide. La société Ordissimo se recentre ainsi sur son coeur d’activité “Silver Technologies”. A propos d’Ordissimo : Pionnier de la « Silver Technology » depuis sa création en 2002, Ordissimo conçoit, développe et commercialise des solutions technologiques spécifiquement dédiées aux séniors (ordinateurs portables et fixes, tablettes, smartphones, ...). Le succès de cette activité s’est accompagné́ du développement d’une communauté active d’« Ordissinautes », source de revenus complémentaires fortement contributifs. https://www.ordissimo.com/ https://www.pix-star.com/ https://www.popsenior.com/ http://www.ordissinaute.com/ Libellé : Ordissimo Code ISIN : FR0013318052 Mnémonique : ALTLORD Nombre d’actions ordinaires composant le capital social : 3 187 792 actions Contacts : Alexandre Vielle Président Directeur Général 01 40 84 72 00 actionnaires@ordissimo.com Fichier PDF dépôt réglementaire



