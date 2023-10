Ordissimo SA: Résultats semestriels 2023

Ordissimo SA

Le 31 octobre 2023 à 19h00 Résultats Semestriels 2023 Reprise de l’activité en Europe

Réduction des stocks aux Etats-Unis

Nouvelle stratégie de commercialisation aux Etats-Unis

Une structure de coûts adaptée aux perspectives de revenus

Perspectives de croissance pour 2024



ORDISSIMO (FR0013318052, mnémonique : ALORD), spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors, annonce ses résultats semestriels 2023 arrêtés par le conseil d’administration du 31 octobre 2023. Les comptes non audités seront disponibles le 31 octobre 2023 sur le site internet de la société et sur le site d’Euronext. Données en euros 30/06/2023 30/06/2022 Chiffre d’affaires 1 395 100 5 343 708 Achats consommés -691 890 -3 619 726 Marge brute 703 210 1 723 982 Marge Brute en % du CA 50.41% 32.26% Charge de Personnel -545 334 -653 347 Autres produits d’exploitation 191 520 222 789 Autres charges d’exploitation -652 839 -855 975 EBITDA -303 443 437 449 EBITDA en % du CA -21,75% 8,19% Dotation aux ammo. et depréc. -221 098 -223 188 EBIT -524 541 214 261 Résultat financier 41 386 -25 483 Résultat exceptionnel -3 656 -48 582 Impôt sur les bénéfices 29 280 40 000 Résultat net -457 532 180 198 Chiffre d’affaires à 1 395 K€ La société publie un chiffre d’affaires en très forte baisse à 1 395 K€ (-74%) par rapport au S1 2022. Hors impact de la reprise du stock aux Etats-Unis début 2022, la baisse du chiffre d’affaires s’élève à 42% (1395 K€ vs 2415 K€). Malgré le redressement de l’activité en Europe, la baisse s’explique par la réduction du niveau de stock aux Etats-Unis. Activité Pix-Star aux Etats-Unis : modèle révisé, passage à la vente directe L’activité de Pix-Star avait généré un chiffre d’affaires de 4,2M€ au premier semestre 2022. Ce montant intégrait 2 928 K€ de reprise de stock. Retraité de cet élément le chiffre d’affaires du premier semestre 2022 réalisé aux Etats-Unis s’élevait donc à 1 272 K€. Ordissimo n’a pas réalisé de chiffre d’affaires au premier semestre 2023 le niveau de stock de la filiale américaine étant suffisant. Pour rappel les comptes entre Ordissimo et sa filiale n’étant pas consolidés, le stock porté par la filiale n’apparait pas dans le bilan d’Ordissimo. L’activité de Pix-Star aux Etats-Unis est très fortement concurrencée par des vendeurs chinois de la place de marché qui pratiquent des prix très agressifs. La société a donc décidé de modifier profondément sa stratégie, et passer d’une offre vendor (Amazon est distributeur des produits et la filiale d’Ordissimo fournisseur d’Amazon) vers une offre seller (la filiale d’Ordissimo commercialise directement les produits). Cette stratégie est fortement relutive en terme de marge. Au cours du premier semestre, le marché américain a généré des ventes de cadres pour 1 359 K$ (chiffre obtenu en multipliant les volumes effectivement vendus par les plateformes par le prix de vente théorique avec la nouvelle stratégie, mise en place en fin de semestre) ce qui aurait généré une marge d’environ 410 K$ pour Ordissimo. Cette transition commence déjà à montrer des résultats encourageants, avec une amélioration notable de l'activité en volume sur Amazon, passant d'une baisse de 49% en février 2023 à 25% en juin 2023 par rapport à l'année précédente. Pix-Star, reconnue pour la qualité premium de ses produits et des fonctionnalités distinctives telles que le ratio d'image 4:3 et la sauvegarde des photos dans le cloud, a affiné ses stratégies de présentation produit pour mieux mettre en valeur ses atouts face à la concurrence. L'accroissement de la marge permet non seulement d'intensifier les efforts de marketing digital mais aussi de renforcer la rentabilité globale de l'entreprise, consolidant ainsi sa capacité à innover. Activité Ordissimo

Concernant l’activité Ordissimo “Silver technologies”, l’activité est passée de 670 K€ au S1 2022 à 1 021K€ au S1 2023. La progression s’explique par la croissance importante de vente de produits Pix-Star en Europe, mais également la reprise des commandes de la GSS après le fort déstockage de 2022. Le marché reste très difficile dans le contexte d’inflation avec des achats de biens d’équipement qui sont en repli. La société doit également composer avec des fins de stocks liés à la période Covid qui ralentissent le renouvellement de son offre. L’activité MUST WORLD (achetée en août 2020) maintenant recentrée sur les présentoirs de produits d’impulsion pour les commerces de proximité retrouve la croissance. L’activité a été de 374K€, contre 348K€ l’année précédente. Sur cette activité, les charges sont maintenant optimisées. Résultats du S1 2023 Ordissimo publie un excédent brut d’exploitation (EBITDA) en perte de 303 K€ au premier semestre 2023 contre un gain de 437 K€ sur la même période en 2022. La forte dégradation est liée à l’absence d’activité Pix-Star, et malgré un redémarrage timide en Europe. L’objectif de réduction de masse salariale de 200 K€ en année pleine a été atteint au premier semestre puisqu’elle atteint 545 K€ au premier semestre contre 653 K€ sur la même période Les autres charges d’exploitation sont en forte baisse, de 855 K€ à 653 K€ (-202 K€) au premier semestre. Des efforts de réduction de coût ont été mis en œuvre. La société et pris soin de variabiliser le plus possible de nombreuses dépenses par rapport a son volume d’activité. Les effets se font sentir avec cette baisse des charges. Après prise en compte des amortissements (221 K€), le résultat opérationnel (EBIT) ressort en perte de 524 K€ au premier semestre 2023 contre un gain de 214 K€ l’année dernière. La perte nette à fin juin 2023 s’élève à 457 K€, après prise en compte notamment d’un crédit d’impôt innovation de 29 K€, d’un résultat financier de 41 K€ et d’une perte exceptionnelle de 4 K€. La perte est à mettre en relation avec le volume d’activité généré aux Etats-Unis qui ne se ressent pas dans le chiffre d’affaires de la société pour des questions de stock. Comme indiqué plus haut, la société évalue en effet à environ 385 K€ (410 K$) l’apport en marge. La société estime donc que ses coûts et sa masse salariale sont adaptés à son activité, d’autant que l’activité de Pix-Star est fortement concentrée sur le deuxième semestre. Au 30 juin 2023, la société présente une trésorerie brute de 326 374 €. Les dettes financières s’élèvent désormais à 1 417 244 €. Compte tenu du niveau de valorisation actuelle de la société, celle-ci exclue à ce stade de recourir à une opération sur le capital pour renforcer sa structure financière. Elle estime à ce jour être en mesure de financer son activité. R&D et communauté Au cours du premier semestre 2023, les principaux développements ont été : Serveurs Pix-Star : Transfert des serveurs de stockage cloud hébergeant 250 millions de photos des clients. Cette opération a permis de sécuriser et de moderniser l'infrastructure existante.

Ordinateurs : Les travaux se poursuivent sur la version 5 d'Ordissimo, avec un lancement prévu pour 2024. Cette mise à jour ambitieuse proposera des intégrations cloud avancées compatibles avec les services en ligne majeurs (tels que Dropbox, Google). Elle garantira aussi la compatibilité avec les dernières versions des navigateurs et logiciels de messagerie, renforçant ainsi la sécurité. De plus, cette version sera rétro compatible avec tous les ordinateurs vendus par la marque au cours des cinq dernières années, assurant ainsi une durabilité accrue pour les utilisateurs.

Le site communautaire Ordissinaute, qui rassemble les adeptes d'Ordissimo, a maintenu un trafic robuste avec 301k visiteurs au S1 2023 et des revenus publicitaires stables à 77 k€. La section dédiée aux recherches Google a connu une progression avec une augmentation des revenus de 17k€, retrouvant ainsi son niveau de 2021. Cependant, la publicité display a subi une baisse de 18k€, suite à un bannissement progressif par Google depuis 2020. Bien que les raisons restent inconnues, l'entreprise a exploré sans succès concluant des alternatives aux régies publicitaires de Google Ads, tout en bénéficiant d'un complément de revenus grâce à ces essais. Perspectives fin 2023 et 2024 Dynamique Commerciale aux États-Unis : Malgré un ralentissement temporaire des ventes des produits Pix-Star aux États-Unis, qui affectera le chiffre d'affaires au second semestre, la société prévoit un redressement progressif avec : La reprise des livraisons d'une des références clés dès début 2024.

Le lancement d'un nouveau produit innovant, de plus grande taille, initialement prévu au quatrième trimestre 2023, sera désormais disponible début 2024. Poursuite de l’intégration de Pix-Star qui va générer d’importantes économies en 2024: Fin du contrat de service avec le fondateur de Pix-Star au 31/12/2023

Réorganisation logistique et simplification des procédures.

Fusion et rationalisation des processus SAV. L’activité Pix-Star en Europe continue sa progression, et vient apporter un soutien solide à l’activité des produits Ordissimo. La société mise toujours sur un redémarrage progressif et estime que le niveau d’activité croître tout au long du 1er semestre. Elle va bénéficier de la fin des stocks Covid avec l’arrivée de nouveau produits, ainsi que de la baisse générale des coûts des produits électroniques et du coût du transport qui va améliorer ses marges. Performance de Must World : L'activité de distribution d'accessoires Must World affiche de bons résultats, néanmoins un incendie a détruit le stock fin Octobre à Nice. La société anticipe une indemnisation adéquate et une reprise rapide de l'activité. La perte de chiffre d'affaires est estimée à moins d’un mois. Cette communication met en avant la résilience et l'adaptabilité de l'entreprise face aux imprévus, et souligne les perspectives de croissance grâce aux initiatives stratégiques mises en place en 2023. A propos d’Ordissimo : Pionnier de la « Silver Technology » depuis sa création en 2002, Ordissimo conçoit, développe et commercialise des solutions technologiques spécifiquement dédiées aux séniors (ordinateurs portables et fixes, tablettes, smartphones, cadres photos connectés...). Le succès de cette activité s’est accompagné́ du développement d’une communauté́ active d’« Ordissinautes », source de revenus complémentaires fortement contributifs. https://www.ordissimo.com/ https://www.pix-star.com/ https://www.popsenior.com/ http://www.ordissinaute.com/ Libellé : Ordissimo Code ISIN : FR0013318052 Mnémonique : ALTLORD Nombre d’actions ordinaires composant le capital social : 3 187 792 actions Contacts : Alexandre Vielle Président Directeur Général 01 40 84 72 00 actionnaires@ordissimo.com Fichier PDF dépôt réglementaire



