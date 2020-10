Ordissimo S A : Rapport d'activité S1 2020

Les autres charges d'exploitation baissent ainsi de 178K€, et résultent la baisse du soutien aux enseignes concernant l'ouverture de point de ventes qui avaient pesés au 1er semestre 2019, et une optimisation des coûts fixe liés à l'export.

Les ventes à l'export s'élèvent à 133K€ en baisse par rapport au S1 2019 (248K€). Cela est dû principalement à des retours prévus de marchandises. La dynamique est néanmoins très positive, avec des ventes encourageantes en Espagne, en Belgique et surtout deux très gros acteurs de la VPC ouverts et actifs en Allemagne. Sur l'ensemble de l'année la société s'attend à une croissance forte de son chiffre d'affaires à l'international.

Les revenus publicitaires ont baissé pour environ 40K€ à cause de la baisse des investissements des annonceurs pendant la période de confinement, et pour 30K€ à cause de problèmes techniques résolus depuis.

Sur le semestre, la société a noté une hausse de plus 40% du nombre de sorties caisses par les grands distributeurs GSS. Les ventes Internet se sont substituées aux ventes magasins pendant le confinement. Les magasins ont surperformé avant et après le confinement.

La COVID-19 entraînant la fermeture de nombreux magasins informatiques indépendants, les clients se sont rabattus sur les enseignes GSS et la vente directe sur le site d'Ordissimo, dans la continuité de la bonne dynamique de fin 2019. Le site internet de la société a généré un chiffre d'affaires en hausse de 136% à 183K€. Depuis la fin du confinement, cette dynamique est restée très soutenue avec une accélération pour les mois de juillet et d'août (+177% par rapport à la même période l'année dernière).

Une tablette simplifiée Android avec interface Ordissimo, qui sera un hybride entre l'interface développée pour le téléphone Android et l'ordinateur sous Linux. Cette tablette comportera plusieurs applications simples à utiliser en plus de l'écran d'accueil : un

Le nouveau téléphone "LeNuméro2" basé sur Android 10 est plus puissant, possède un écran plus grand, 3 caméras et le NFC. Annoncée en mai, il a déjà fait l'objet de précommandes et est actuellement disponible à la vente.

RAPPORT D'ACTIVITÉ SEMESTRIEL

Enfin, l'intégration du fonds de commerce de la société MUST WORLD (racheté en août 2020) a commencé. La société intègre les équipes commerciales et rationalise la gamme produit. L'ambition d'ici la fin d'année est de profiter des synergies des 2 entités pour vendre au réseau Ordissimo des produits MUST WORLD, et inversement. Les smartphones Ordissimo seront donc proposés au réseau MUST WORLD et les accessoires MUST WORLD (protections, câbles, audio...) seront proposés au réseau de distribution Ordissimo. Le développement de la marque UB+ (enceintes audio) est également un axe fort de développement commun, en France et à l'international.

Senioralis

Pour rappel Ordissimo détient au 30 juin 2020, 43% de la société́ Sénioralis.

Les résultats non audités font apparaître une perte de 87K€ au 30/06/2020, pour un CA de 341K€. Le Confinement a empêché toute visite à domicile des Seniors, et mis en "Standby" les différents appels à projet concernant l'aménagement des logements pour plus d'autonomie des Seniors.

L'année 2020 sera difficile mais restera largement maîtrisée en termes de trésorerie, avec un retour de la croissance prévu en 2021.

Nous restons confiants dans le développement de la société à moyen et long terme. Le besoin d'adaptation des logements pour rester plus longtemps chez soi et dans de meilleures conditions n'a jamais été aussi important.

A propos d'Ordissimo :

Pionnier de la « Silver Technology » depuis sa création en 2002, Ordissimo conçoit, développe et commercialise des solutions technologiques spécifiquement dédiées aux séniors (ordinateurs portables et fixes, tablettes, smartphones, …). Le succès de cette activité s'est accompagné du développement d'une communauté active d'«Ordissinautes», source de revenus complémentaires fortement contributifs.