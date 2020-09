Ordissimo S A : SA annonce l'acquisition du fonds de commerce de la société MUST WORLD

Ordissimo SA

ORDISSIMO SA annonce l'acquisition du fonds de commerce de la société MUST WORLD



02-Sep-2020

Créé en 2010, MUST WORLD conçoit et distribue des accessoires de téléphonie mobile, des accessoires high-techs et des produits audios. A l'instar d'ORDISSIMO, elle a toujours veillé à distribuer des produits à forte valeur ajoutée et présentant des caractéristiques différenciantes fortes. Elle possède notamment la marque Exclusive Mobile ( des accessoires de téléphonie mobile, des accessoires high-techs et des produits audios. A l'instar d'ORDISSIMO, elle a toujours veillé à distribuer des produits à forte valeur ajoutée et présentant des caractéristiques différenciantes fortes. Elle possède notamment la marque Exclusive Mobile ( http://www.exclusivemobile.fr ).



Elle a réalisé lors de son dernier exercice clos (30 septembre 2019) un chiffre d'affaires de 1.495 K?.



Elle compte sur les 6 derniers mois une centaine de clients actifs qui représentent environ 300 points de vente. Cette base de clientèle va permettre à ORDISSIMO de bénéficier de nouveaux canaux de distribution pour les téléphones mobiles, puisque les boutiques télécoms représentent la grande majorité des clients de MUST WORLD.



MUST WORLD va également apporter à ORDISSIMO son expertise dans la conception et la réalisation d'accessoires et de produits additionnels pour toutes les gammes de produits de la société.



ORDISSIMO pourra offrir à ses clients distributeurs actuels de nouvelles gammes de produits à forte valeur ajoutée, dans les accessoires ou dans l'audio.



Enfin, ORDISSIMO disposera d'une couverture commerciale étendue du territoire national, et sera en mesure de développer de nouvelles gammes de produits avec ses clients internationaux.



Cette acquisition permet à ORDISSIMO d'être présent dans environ 1000 points de ventes actifs en Europe, et de diversifier son offre sur les produits high tech.



L'impact COVID sur la société MUSTWORLD a été significatif, même si par son agilité, la société a su préserver sa rentabilité et son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.



Concernant la société ORDISSIMO, La COVID a eu un impact significatif sur le chiffre d'affaires au premier semestre mais celui-ci est néanmoins en croissance par rapport a l'année dernière avec une réduction de la perte nette.



