Ordissimo SA: CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2020 FORTE AUGMENTATION DE L'ACTIVITE, PORTEE PAR UN DEUXIEME SEMESTRE EN TRES FORTE CROISSANCE (S2 A +76%)



09-Fév-2021 / 20:09 CET/CEST

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2020 FORTE AUGMENTATION DE L'ACTIVITE, portée par un deuxième semestre en très forte croissance (S2 a +76%) Forte augmentation de la vente en direct

Progression de la distribution en France

Très belle percée à l'international en VPC

Lancement réussi des nouveaux produits Montrouge (France), le mardi 9 février 2021 ORDISSIMO (FR0013318052, mnémonique : ALORD), spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors, annonce son chiffre d'affaires annuel 2020. Données en euros Année 2020 Année 2019 Chiffre d'affaires 4 682 885 3 229 630 Evolution +45% 1er semestre 1 395 607 1 364 380 Evolution +2.29% 2ème semestre 3 287 278 1 865 250 Evolution +76,24% Évolution de l'activité : Chiffre d'affaires en forte hausse. Le chiffre d'affaires 2021 s'élève à 4,683 M? en hausse de 45%. Même si la COVID-19 a pesé fortement sur le chiffre d'affaires au premier semestre, celui-ci est en légère croissance par rapport au S1 2019 (+2.29%). Le deuxième semestre a connu l'aboutissement de nombreux projets, que ce soit en termes de développement de produits ou d'ouverture de nouveaux comptes clients. La société enregistre ainsi une très forte croissance au S2 par rapport au S2 2019 (+76.24%). Le fonds de commerce de Must World, acquis en août 2020 a généré un CA de 350K?. Hors acquisition de ce fonds de commerce, la croissance organique de l'activité de la société ressort donc à 34% sur l'année. Le chiffre d'affaires de la publicité en ligne (site de la communauté) a connu une année très difficile, avec une baisse de 111K? (287K? vs 398K?). Les difficultés liées au compte Google sont résolues, les revenus 2021 seront donc en progression sans toutefois atteindre le niveau de 2019. Forte augmentation de la vente en direct La vente aux particuliers, qui comprend le site internet Ordissimo.com ainsi que les ventes de la boutique de Montrouge, a connu en 2020 une croissance de 59%, passant de 545K? à 869K?. La croissance observée sur le site Internet atteint 176%, passant de 170K? à 469K?. La société observe ainsi une véritable transformation des habitudes d'achats de ses clients, qui ne se dément pas avec le temps. Progression de la distribution en France En France, le chiffre d'affaires sur les distributeurs a connu une croissance de 22%, malgré les difficultés rencontrées en 2020 comme la fermeture administrative de nombreux magasins et les importantes baisses de trafic. La société reste confiante dans la capacité de ce réseau à croître. La progression de la VPC en France (dont Téléshopping) est en ligne avec la distribution, avec une croissance de 21% d'une année sur l'autre (392K? vs 325K?). Très belle percée à l'international en VPC Le chiffre d'affaires à l'international (ventes de marchandises) est en forte croissance (+161%) passant de 339K? à 885K?. L'activité est portée très majoritairement par l'Allemagne, passant de 131K? à 761K?. Elle progresse également en Belgique, en Espagne et en Italie. La société a stoppé son partenariat VPC au Royaume Uni, donc le pays n'a pas produit de CA cette année. (-31K? vs 143K?) Cette très bonne performance s'explique par les nombreux partenariats VPC ouverts suite au travail de fonds réalisé les années précédentes. En Allemagne, Ordissimo a ouvert 2 cataloguistes et une chaîne de téléshopping, en Italie une chaîne de téléshopping, et en Espagne un cataloguiste. La société a dorénavant de nombreux clients VAD, ce qui permet de diversifier ses ventes et de ne plus dépendre d'un seul d'entre eux. Lancement réussi des nouveaux produits Depuis le dernier communiqué de presse, les trois nouveaux produits annoncés ont été commercialisés : Le nouveau téléphone "LeNuméro2" Le lancement du téléphone ainsi que l'acquisition du fonds de commerce de Must world a dynamisé les ventes de smartphone sur l'année, qui progressent de plus de 100% sur l'année (337K? vs 170K?) Offre payante "Club Sérénité" à 9.90? par mois. Cette offre, lancée en juillet, est destinée à la communauté des utilisateurs. Elle a fortement bénéficié à la catégorie Service, en croissance de presque 150% (114K? vs 46K?). La société est très satisfaite de ce lancement prometteur. Une tablette simplifiée Android avec interface Ordissimo La tablette a généré un chiffre d'affaires de 196K? depuis son lancement en décembre 2020. Après une campagne fructueuse de pré-commandes, les sorties caisses chez les distributeurs se poursuivent à un rythme très satisfaisant. Perspectives 2021 : Un fort besoin de solutions "Senior" qui se confirme Le positionnement de la société comme apporteur de solutions technologiques aux Seniors ayant besoin de communiquer n'a jamais été aussi pertinent. La COVID-19 est un accélérateur formidable de demande pour les produits Ordissimo. Le besoin de solutions simples se ressent aussi bien auprès des clients finaux que des distributeurs, dont l'appétence à ces produits est décuplée. Les produits lancés fin 2020 vont poursuivre leur montée en charge en 2021. A travers un produit très normé, abordable et simple à distribuer comme la tablette, la société souhaite accélérer fortement sur l'équipement des Seniors en faisant grandir sa base client. Le "Club Sérénité" permettra ensuite d'accroître fortement le chiffre d'affaires réalisé sur la base de cette communauté de clients et la rentabilité de la société.

La société a rationalisé la gamme de produits de Must World et attend une croissance forte sur les produits de charge smartphone (câble et chargeur) avec un mode de distribution original en cours de mise en place. Le savoir-faire d'Ordissimo en matière de réseaux et les distributeurs déjà ouverts vont accélérer la vente des produits audio dont la société est distributrice exclusive en France : www.ub-plus.fr. Filiales et participations Ordissimo Finance Lancement de de l'activité de Popsenior, expert en financement des Seniors, à travers son site spécialisé dans le courtage de crédit aux seniors (site www.popsenior.com). L'activité commerciale est très dynamique, de nombreux dossiers sont à l'étude ou en cours de signature. Le coût de recrutement de nouveaux prospects est beaucoup plus faible qu'escompté. Un point complet sur le chiffre d'affaires sera réalisé lors de la publication des résultats annuels. Senioralis Pour rappel Ordissimo détient au 31 décembre 2020, 43% de la société Se?nioralis. Le chiffre d'affaires 2020 a fortement souffert de la COVID-19, passant de 1,022K? à 880K? (-14%). Cette baisse est liée à l'incapacité des ergothérapeutes d'être en contact avec les personnes fragiles durant les périodes de confinement et ont dû stopper l'activité temporairement. La COVID-19 a également fait naître de nouveaux besoins d'aménagement des logements et de suivi des Seniors, et permet d'envisager un fort rebond de l'activité en 2021. A propos d'Ordissimo : Pionnier de la « Silver Technology » depuis sa création en 2002, Ordissimo conçoit, développe et commercialise des solutions technologiques spécifiquement dédiées aux séniors (ordinateurs portables et fixes, tablettes, smartphones.). Le succès de cette activité s'est accompagné du développement d'une communauté active d'«Ordissinautes», source de revenus complémentaires fortement contributifs. Fichier PDF dépôt réglementaire



