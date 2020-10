Columbus Gold : Orea announce la démission de son administrateur

Vancouver, BC, Canada, 28 septembre 2020, Orea Mining Corp. (« Orea » ou la « Société ») (OREA: TSX) (OREAF: OTCQX) (3CG: FRA) annonce que Laurent Mathiot a démissionné de ses fonctions d'administrateur à compter du 24 septembre 2020. Le Conseil d'administration de Orea tient à remercier M. Mathiot pour son engagement et pour sa contribution à la société.

A propos d'Orea Mining

Orea Mining est une société d'exploration et de développement aurifères de premier plan opérant dans un segment potentiel et sous-exploré du Bouclier Guyanais, en Amérique du Sud. Sa mission est de développer des gisements d'or avec une empreinte environnementale réduite en utilisant des technologies innovantes, respectant les normes internationales les plus élevées pour une exploitation minière responsable. En Guyane, Orea Mining détient un intérêt majeur dans le projet de développement minier de classe mondiale Montagne d'Or. Il fait également avancer le projet d'exploration aurifère de Maripa où les forages antérieurs avaient donné d'excellents résultats près de la surface, dont 36 mètres d'or à 4,3 g/t.

Pour en savoir plus sur Orea Mining, visitez notre nouveau site internet : www.oreamining.com



