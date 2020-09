Columbus Gold : Présentation Institutionelle - Septembre 2020 0 19/09/2020 | 00:24 Envoyer par e-mail :

MISE EN GARDE CONCERNANT | LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS Cette présentation contient des informations et des déclarations prospectives, telles que définies par la loi, y compris, sans que cela soit limitatif, par les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada ainsi que par les règles d'exonération du Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis (« déclarations prospectives »), liées aux interprétations géologiques, à l'échéancier éventuel et au contenu des programmes d'exploration et de développement, à l'obtention des permis et des titres de propriétés, aux accords de coentreprise (joint-venture), aux sources de financement et autres aspects similaires. Les énoncés prospectifs sont constitués par des énoncés de nature prévisionnelle, des énoncés qui dépendent de situations ou d'événements futurs ou qui renvoient à ceux-ci, et des énoncés qui comportent des mots comme « budget », « planifié », « estimé », « prévisions », « s'attend à », « prévoit », « a l'intention de », « est d'avis », « estime » ou la forme négative de ceux-ci et des expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont exposés à des risques et des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers pouvant affecter les résultats prévus, le niveau des activités, des performances ou des réalisations de Orea Mining Corp., tels qu'exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés. Les déclarations prospectives font référence à des évènements et des circonstances qui peuvent ou non arriver dans le futur, elles impliquent des incertitudes et des risques et de telles déclarations ne doivent pas faire l'objet d'une confiance indue. Certains risques, incertitudes et autres facteurs pouvant conduire à des hypothèses et des résultats différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs peuvent inclure, mais ne se limitent pas à, la capacité d'obtenir l'approbation des autorités règlementaires, celle des actionnaires et de la Bourse de Toronto; la capacité à satisfaire aux conditions préalables; la capacité d'obtenir les dispenses de prospectus et d'inscription en vigueur prévues pour l'achat de titres de Orea Mining Corp.; la capacité à réaliser les échéanciers; la capacité à se doter d'une main d'œuvre qualifiée, à obtenir le financement, les permis, les approbations et l'équipement; les changements dans le marché; les décisions éventuelles de poursuivre les transactions engagées par Orea Mining Corp. ou toute autre partie avec laquelle Orea Mining Corp. est impliquée; l'inexécution des obligations des contreparties contractuelles; et les variations des conditions économiques et commerciales générales. La liste des faits et hypothèses mentionnés ci-dessus n'est pas exhaustive, et Orea Mining Corp. ne s'engagent pas à mettre à jour la liste qui précède sauf si la loi applicable l'exige. La plupart des énoncés prospectifs contenus dans cette présentation proviennent de sources autres que Orea Mining Corp., incluant, sans toutefois s'y limiter, des communiqués de presse, des circulaires d'information et autres documents déposés auprès des autorités règlementaires et de la Bourse de Toronto. Orea Mining Corp. engage le lecteur à prendre connaissance des mises en garde à l'égard de ces énoncés prospectifs, afin d'obtenir de l'information supplémentaire sur les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation. Rock Lefrançois, géo. (OGQ), en sa qualité de Président directeur général de Orea et de « personne qualifiée » selon la norme canadienne NI 43-101, a vérifié et approuvé le contenu technique de cette présentation. 2020-06-16 3 Orea est la principale société d'exploration et de développement minier aurifère de la Guyane française. Elle détient un portefeuille de projets de haute qualité dans une zone à fort potentiel et sous-explorée du Plateau des Guyanes, en Amérique du Sud.

sous-explorée du Plateau des Guyanes, en Amérique du Sud. Stratégie de croissance 2020 : acquisition d'un projet aurifère à un niveau de stade avancé en Amérique du Sud. MISSION Développer les gisements d'or en suivant les plus hauts standards internationaux pour une activité minière responsable La mission Guyane 4 L'activité minière selon Orea : La vision VISION Innover par le choix des cibles, des technologies et une approche respectueuse de l´environnement et des habitants ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Des mines à faible impact négatif Des engagements sociaux et environnementaux basés sur les standards internationaux les plus rigoureux Une approche technologique innovante pour la protection de l'environnement Une ambition sociale territoriale inclusive Alignement avec les objectifs du développement durable 5 Les engagements et la Charte Mines Responsables Des engagements socio-économiques exigeants au coeur de la démarche d'acteur minier responsable: Le suivi des référentiels les plus exigeants Exploitation minière et les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies Des engagements formalisés par notre Charte Mines Responsables

Une ambition territoriale inclusive au bénéfice des Guyanais 6 Les projets Montagne d´Or : Joint-Venture :

44,99 % Orea 55,01 % Nordgold (opérateur)

Étude de faisabilité réalisée en 2017

Réserves minières en fosse de 2,75 millions d'onces d'or (54,11 Mt @ 1,58 g/t) Projet Maripa Gold : Projet d'exploration au stade de forage

Possibilité d'acquérir jusqu ´ à une participation de 70 % des intérêts du projet d'Iamgold Spécificités de projet Maripa : Des mines souterraines : un type d'exploitation jamais entrepris en Guyane

Des gisements de type orogéniques : des gisements plus petits et plus riches avec des technologies minières à impacts réduits 7 La mine responsable « Des mines responsables pour contribuer à l'émergence d'un secteur minier exemplaire, générateur d'un développement économique et social du territoire, et mobilisant les innovations technologiques les plus respectueuses de l'environnement. » 8 Les technologies responsables 1/2 Mobilisation des savoir-faire et technologies les plus respectueuses de l'environnement à chaque étape du cycle de vie d'un projet minier : Lors de la phase d´exploration : Cibler les gisements à haute teneur en or Privilégier les gisements de taille moyenne qui permettront l'exploitation en profondeur plutôt qu'en surface Mobiliser les méthodes d'exploration qui permettront d'identifier de tels gisements Lors de la phase d'exploitation souterraine : L'utilisation de la cartographie laser des galeries et d'innovations technologiques européennes de miniaturisation des outils Réduire l'impact CO 2 par l'utilisation d'engins électriques et la ventilation sur demande Réduire le recours aux produits chimiques par le choix de gisements à hautes teneurs pépitiques o Sécuriser les installations par le recours aux outils de communications souterrain Phase de remise en état : Facilitée par le stockage de résidus en profondeur qui augmentent la stabilité des terrains o À faible drainage acide compte tenu de la présence de minerais pauvres en sulfure 9 Les technologies responsables 2/2 Une gestion optimale des impacts environnementaux : Par la mise en place de cycles de vigilance Études préalables d´impacts permettant notamment : d'établir un état des lieux de la biodiversité

d'identifier les sources de pollution géochimique Impact réduit de l'exploitation sur le paysage : préférer les exploitations souterraines ou en carrière remblayable

o Impact réduit sur le CO 2 : préférer l´énergie renouvelable

o Or récupérable principalement par des méthodes physiques, réduisant le cyanure o Gestion des déchets : approche des 3R (réduire, réemployer et recycler)

recours à des procédés de traitement contrôlables Une recherche constante d'optimisation des impacts positifs pour l'environnement : Recours à des sous-traitants ayant adhéré à la « charte d'engagement des bureaux d'études dans le domaine de l´évaluation environnementale » Réhabilitation optimale des sites d'exploration (i.e. préservation de la biodiversité, développement de filières agricoles durables) 10 Ambition sociale territorial inclusive Une ambition sociale territoriale inclusive, au cœur du modèle économique et de gouvernance de Orea : Étude préalable d'impact social et économique des projets miniers o Indicateurs de performances sur la réalisation des ODD

o Gouvernance locale multi-parties prenantes o Innovation sociale au cœur des opérations

o Priorité à l'approvisionnement et aux embauches locales o Actions de formation Développement d'une filière aurifère « Or de Guyane » exemplaire en termes de traçabilité ESG 11 Dialogue avec nos parties prenantes Des processus de dialogue avec l'ensemble de nos parties prenantes, associées à la création de valeur : Gouvernance locale multi-parties prenantes :

multi-parties prenantes : Identifier les parties prenantes concernées Écouter leurs attentes Les impliquer dans les processus de décision Les informer régulièrement

Dispositif de concertation doté des ressources humaines et financières appropriées

Planification en commun des infrastructures (pistes, ponts, accès à l'énergie, à l'eau, à la santé, à la wifi, etc.) 12 Orea, les Hommes et partenaires Direction et Conseil d'administration ○ Rock Lefrançois ○ Robert Giustra Président directeur général Président du Conseil d'Administration ○ Andrew Yau ○ Laurent Mathiot Directeur financier Directeur ○ Daniela Freitas ○ Peter Gianulis Secrétaire général Directeur ○ Guillaume Courtois ○ Marie-Hélène Bérard Directeur national, Guyane française Directrice ○ Jorge Martinez ○ Oleg Pelevin Vice-président communication et technologie Directeur Michel Jébrak Conseiller ESG Actionnaires principaux : Fond d'investissement É.-U. 22,3 % ✽ OCIM Finance 11,1 % ✽ Iamgold 10,2 % ✽ Nordgold 9,0 % ✽ Sandstorm 4,2 % 13 Section 2 : Les projets 14 Projet d'exploration Maripa 1/2 Projet Maripa : Option d'acquérir jusqu'à 70 % des intérêts du projet d'Iamgold Situé à 60 km par route au sud de Cayenne Contexte géologique similaire à la mine d'or Rosebel o (15,2 millions d´onces d'or) au Suriname 5 permis exclusifs de recherche (PER) contigus recouvrant

120 km² 134 forages carottés peu profonds par des opérateurs précédents 5 zones aurifères partiellement définies par forage Identification de nouvelles structures minéralisées aurifères qui n'ont pas encore été testées par forage 15 Projet d'exploration Maripa 2/2 Plan de l'ensemble du projet Maripa : 16 Projet d'exploitation Montagne d'Or Projet Montagne d'Or : o o o o Situé dans le nord-ouest guyanais à 180 km à l'ouest de Cayenne Accessible via une route en latérite de 125 km à partir de Saint Laurent-du-Maroni Joint-venture entre Orea (44,99 %) et opérateur Nordgold (55,01 %) Ressources minérales et Réserves minières en fosse selon la norme canadienne NI 43-101 : -Ressources Mesurées et Indiquées : 3,85 millions d'onces d'or (85,1 Mt @ 1,41 g/t Au) -Ressources Présumées : 960 000 onces d'or (20,2 Mt @ 1,48 g/t Au) -Réserves Prouvées et Probables : 2,75 millions d'onces d'or (54,11 Mt @ 1,58 g/t Au) o Étude de faisabilité positive réalisée en 2017 Nouveau Montagne d'Or : o Révision du projet suite aux enseignements du débat public : Nouvelles études techniques et environnementales

Approche pour réduire l'impacte environnemental, gestion des déchets et risques et le transport et stockage des matières dangereuses o Achèvement des modifications et améliorations apportées au projet au troisième trimestre 2020 17 Section 3 : L'or 18 Marché de l'or Envolée de la valeur de l'or depuis les années 70 Depuis l´abandon du rôle d'étalon international (Accords de Jamaïque, 1976), les cours de l´or ne sont plus fixés par les États mais évoluent en fonction de l'offre et de la demande Nouvelle croissance du pouvoir d'achat de l'or depuis la crise financière de 2008 Prix de l'once d'or : 35$ en 1975

1700$ le 8/3/2020 19 Territoires d'extraction à travers le monde Production mondiale de l'or (en volume, 2018) Sur la carte : les pays produisant 6,8 à 404,1 tonnes d'or en 2018 Chine : 404,1t d'or produites en 2018, soit 12% de la production mondiale Guyane française : 1,2 à 1,5 tonnes d'or par an depuis une dizaine d´années (source : Société géologique de France, 2019) Source : Metal Focus; World Gold Council 20 Les différents types de mines 1/2 Exploitation des mines aurifères : Elle consiste à extraire d'un gisement des minerais - i.e. des roches de la croûte terrestre - et à traiter les minerais pour valoriser l'or qu'ils contiennent. Les deux principales techniques d'extraction du minerai : 1. La mine à ciel ouvert (en fosse) : extraction en surface

entre 200 à 3000 mètres de profondeur (Source : Annales des Mines, 2018) Un exemple de mine à ciel ouvert : Rosebel, au Suriname (image Iamgold) 21 Les différents types de mines 2/2 2. La mine souterraine : extraction à partir de puits et de galeries

entre 0 à 400 mètres de profondeur (Source : Annales des Mines, 2018) Un exemple de mine souterraine : Lapa, au Québec (image Agnico Eagle) 22 Traitement des minerais Méthodes principales pour séparer l'or des minerais : Séparation par gravité : Fondée sur la différence de densité entre l'or et les autres minéraux Flottation Fondée sur les différences d'hydrophobicité Cyanuration : Traitement dans une solution diluée de cyanure o 80% de la production mondiale d'or

o 2 méthodes : la cyanuration en cuve

la lixiviation en tas 23 Enjeux ESG de l´or à travers le monde Principaux enjeux ESG à toutes les étapes d'un projet minier (exploration, exploitation et réhabilitation des sites) Enjeux environnementaux : Enjeux sociaux : o Pressions sur la biodiversité o Santé et sécurité des employés o Gestion des produits et déchets toxiques o Droits du travail o Changement climatique o Droits des communautés locales o Empreinte hydrique o Zones de conflits Enjeux de gouvernance : Systèmes législatifs nationaux et internationaux o Relations avec les décideurs politiques

o Parties prenantes, relations d'affaires o Activités minières artisanales 24 Spécificités de l'or : Inaltérabilité / résistance à l´oxydation o Point d'ébullition à 1068°C

o Bonne conductivité électrique et thermique o Opacité de l'or aux rayons X

o Aucune taxe n'est due à l'achat sur l'or

o Cours de l'or indépendant des performances des actions et obligations → valeur refuge Usages de l'or 1/2 Demande annuelle d'or (en moyenne 2008-2017) : Bijouterie 52 % Lingots et pièces 27 % Technologies 9 % ( biomédical; ⅔ en électronique) o Banques centrales 8 %

o ETF et produits financiers 3 % Origine de l'or disponible sur le marché (en moyenne 2008-2017) : Production minière 67 % o Or recyclé 33 % (Sources : World Gold Council; MineralInfo) 25 Usages de l'or 2/2 Utilisations novatrices des nanoparticules d'or En médecine : Nanoparticules d'or au cœur des tests de diagnostic rapides, dans les pays en développement Amélioration des dispositifs de détection du VIH En chimiothérapie Pour l'environnement : Amélioration de l'efficacité des panneaux solaires Utilisé dans les différents types de catalyseurs : électrolyseur pour la production d´hydrogène (i.e. véhicules électriques)

piles à combustible

biocarburants de différentes générations Recherches en cours sur l'optimisation de l'efficacité des piles à combustibles (i.e. véhicules électriques) L'or est l'un des matériaux émergents en ce début du XXIe siècle. Les applications des nanoparticules d'or sont très nombreuses en électronique, pour la santé et la lutte contre la pollution. » (Catherine Louis, Directrice du GdR CNRS Or-nano2006-2013) 26 La Guyane 27 Situation administrative et géographique 1/2 Fiche administrative : Département français Chef lieu : Cayenne - préfecture et siège de la collectivité territoriale Capitale de l'ouest de la Guyane : Saint-Laurent du Maroni Zone d'accès réglementée : Territoires amérindiens du Sud de la Guyane

Mise en place par arrêté préfectoral en 1970

« Respecter le mode de vie, les coutumes, l'organisation sociale et familiale, ainsi que le particularisme des populations indiennes » ainsi que « préserver l'état sanitaire de ces populations » 28 Situation administrative et géographique 2/2 Caractéristiques géographiques : Au cœur de l´arc des Antilles Plus grand département français : 86 500 km² Plus grande frontière française : 730,4 km le long du Brésil Le fleuve Maroni : frontière naturelle avec le Surinam à l´ouest Forêt tropicale humide : environ 96 % du territoire (source : ONF) 3 e réserve d'eau du monde 29 Économie de la Guyane : Répartition du PIB : 42,2 % pour le secteur tertiaire marchand

37 % pour le secteur tertiaire non-marchand (administrations, santé, école,...)

non-marchand (administrations, santé, école,...) 9,2 % pour l'industrie

3,9 % pour l´agriculture Retombées économiques du Centre Spatial Guyanais : 58 millions d'euros de recettes fiscales : 22 % de l'octroi de mer et 19 % des impôts de production (2014)

80 % des exportations de Guyane (2014) Taux de chômage : 35,7 % en Guyane et 54,7 % dans l'ouest guyanais, contre 13,6 % en métropole (2016) Importance du secteur informel : des activités légales non déclarées, notamment dans le secteur agricole

poids du commerce de la cocaïne et de l'orpaillage illégal Situation socio-économique Société guyanaise : 269 352 habitants (2016) Jeunes de 15 à 25 ans : 23,5 % des habitants, contre 17,8 % en métropole (2015) Population concentrée sur le littoral Population cosmopolite : ⅓ des habitants de nationalité étrangère (2015) Origines coutumières principales : Amérindiens, Bushinengués, Créoles, Européens, Surinamais, Brésiliens, Haïtiens 30 Plans gouvernementaux pour la Guyane Accord de Guyane - Protocole « Pou la Gwiyann dekole », avril 2017 : Suite au mouvement social de Guyane au printemps 2017 Contient le Plan d'urgence pour la Guyane d'avril 2017 + des mesures supplémentaires ajoutées par le collectif, en matière de sécurité et de justice, de santé, d'éducation, de foncier, d'équipement et d'aménagement, économique et de soutien aux collectivités territoriales Exemple de mesures : 53 millions d'euros versés à la CTG, construction en 2021 d'un TGI à Saint-Laurent du Maroni Livre Bleu Outre-mer, juin 2018 : Feuille de route du gouvernement, engageant chaque ministre envers les territoires ultramarins o 1 milliards d'euros pour les territoires ultramarins

o Contient notamment : le Projet de loi Engagement et Proximité (2019) et le Plan logement outre-mer2019-2022 Contrats de convergence et de transition et Charte de la Trajectoire Outre-mer 5.0, juillet 2019 2,4 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat en faveur de la transition écologique et du développement économique local des DROM Pour une grande loi Guyane : 52 propositions - Rapport d'information n° 337 du Sénat, février 2020 Thèmes abordés : les défis sécuritaires, l'évolution statutaire de la Guyane, la question coutumière et les services publics sur le territoire 31 L'or en Guyane 1/2 Contexte géologique du Plateau des Guyanes : Guyene française 32 L'or en Guyane 2/2 Cartographie géologique en Guyane : Les sous-sols guyanais sont riches en or Deux cycles de production depuis 1856 : les années 1900 (exploitations artisanales) et les années 2000 (petites mines et orpaillage clandestin) Production aurifère : 1,2 à 1,5 tonne / an : production déclarée (source : Société géologique de France, 2019)

10 à 12 tonnes / an : orpaillage clandestin (source : État-major contre l'orpaillage et la pêche illicite, 2019) 33 Réglementation de l'activité minière en Guyane Schéma Départemental d'Orientation Minière de la Guyane (depuis 2012) : Sous l'autorité de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL Guyane) Le SDOM vise l'instauration d'une politique équilibrée qui, tout à la fois : permette le développement économique par la mise en valeur de la ressource minière , et garantisse le respect de l'environnement . Répartition de la Guyane en 4 zones dans lesquelles les possibilités de prospection et d'exploitation minière sont définies :

-Zone 0 : interdiction de toute activité minière (un peu plus de 45%

-Zone 1 : espaces ouverts aux seules recherches aériennes et exploitation souterraine

-Zone 2 : espaces de prospection et d'exploitation minière sous contrainte

-Zone 3 : espaces ouverts à la prospection et à l'exploitation dans les conditions du droit commun 34 Enjeux socio-économiques autour de l'or 1/2 Potentiel de développement économique et social pour la Guyane : Opportunités de création d'emplois Transmission de compétences et formations à destination de la jeunesse Développement d'entreprises locales en achetant des biens et services locaux Développement des infrastructures Retombées fiscales pour la collectivité territoriale de Guyane Positionner la Guyane comme le territoire pionnier des mines responsables à impact positif 35 Enjeux socio-économiques autour de l'or 2/2 Rapport d'information n° 271 du Sénat, « La Guyane, une approche globale de la sécurité », Partie III-A « L'or et la Guyane : une ressource indispensable pour le développement économique et social » (01/02/2011) La Guyane recèle encore un potentiel aurifère important estimé à 120 tonnes en or primaire et encore 15 ou 20 ans de gisements alluvionnaires au rythme de son exploitation actuelle. »

l'exploitation de l'or [...] condition du développement endogène du département. »

36 Labellisation d'une filière aurifère responsable 1/2 Enjeux humains et environnementaux : L'orpaillage clandestin est un fléau pour l'environnement ainsi que la santé et la sécurité des employés et des communautés locales. Un facteur important de déforestation dans le Plateau des Guyanes : touché à 41 % par la déforestation

aurifère amazonienne entre 2007-2013 (source : IOP Sciences 2013) Déversement de mercure dans les cours d'eau guyanais : pour 10 tonnes d'or illégal produites, 13 tonnes seraient annuellement déversées dans les cours d'eau guyanais (WWF, 2018, BRGM, 2008) Organisations criminelles : vols et violence avec les communautés guyanaises locales, réseaux de

prostitution et trafic de drogue, travailleurs en situation irrégulière ( source : rapport du Sénat du 01/02/2011 ) 37 Labellisation d'une filière aurifère responsable 2/2 Labellisation d'une filière aurifère responsable : L'or produit illégalement est facilement réintégré dans le marché formel, une fois passé par des processus de blanchiment. Pour garantir un approvisionnement responsable sur le marché de l'or, métal précieux pour l'économie de notre siècle, il est important de pouvoir retracer le parcours de l'or jusqu´à des producteurs qui respectent la réglementation et les standards les plus rigoureux. Il faut poursuivre le travail sur la traçabilité de l'or et sa labellisation « Or de Guyane » dans le respect de l'environnement et de la santé des populations. » (Annick Girardin, au CESECEG, le 28/11/2019) 38 ANNEXE : Les ODD 1/2 Exploitation minière et les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies : 39 ANNEXE : Les ODD 2/2 40 Attachments Original document

