Orea Mining : Finalise les Modifications du Projet Aurifère Montagne d'Or

Vancouver, BC, Canada, 22 décembre 2020, Orea Mining Corp. (« Orea » ou la « Société ») (OREA: TSX) (OREAF: OTCQX)(3CG: FRA) a le plaisir d'annoncer l'achèvement des études d'ingénierie et environnementales complémentaires pour le développement du projet aurifère Montagne d'Or en Guyane.

« Il s'agit d'une étape importante pour l'obtention des permis de Montagne d'Or, l'un des principaux gisements aurifères non exploité du bouclier guyanais », a commenté Rock Lefrançois, Président-directeur général d'Orea.

La joint-venture Montagne d'Or (détenue à 44,99 % par Orea et 55,01 % par Nord Gold SE) a lancé début 2019 des études d'ingénierie et environnementales complémentaires pour des modifications et améliorations du projet suite à l'étude de faisabilité réalisée en 2017 et à la consultation publique tenue en 2018. Les nouvelles études ont porté principalement sur la conception de la mine, le tracé de la route d'accès, la production d'électricité hybride sur site et le développement de carrières pour les matériaux de construction. Elles comportaient également des inventaires supplémentaires de la faune et de la flore, des forages géotechniques, des levés géophysiques au sol, des analyses géochimiques et des essais en laboratoire.

Ces études complémentaires, qui ont impliqué un certain nombre de cabinets de conseil internationaux, français et locaux, sont désormais pratiquement achevées avec des études finales de faune et de flore sur le site de compensation naturelle sélectionné, qui doivent être réalisées en février 2021. Le calendrier actuel est de compléter toutes les versions préliminaires des dossiers d'autorisations d'ici la fin décembre 2020, les versions finales devant être produites au premier trimestre 2021.

Les principales composantes de ces études comprennent :

La refonte de l'installation de stockage des résidus, l'abaissement de la hauteur des digues de retenue et l'étude de rupture de barrage ;

la production d'énergie solaire hybride sur site, éliminant les impacts sur l'environnement de la connexion au réseau électrique local, qui impliquait la construction d'une ligne électrique aérienne de 106 km, réduisant les émissions globales de carbone du projet de 80 % ;

un nouveau plan de gestion des déchets et la refonte du stockage des stériles pour éviter le drainage acide ;

la modélisation hydrogéologique, comportant une gestion détaillée de l'eau, le bilan hydrique et la conception des bassins d'eau de contact ;

une analyse comparative multicritères des alternatives de site pour les carrières de matériaux de construction ;

le réaménagement détaillé de la route d'accès de 125 km de Saint-Laurent du Maroni, avec des dispositifs de protection contre les eaux pluviales et des équipements de sécurité, ponts, franchissements de cours d'eau, murs de soutènement et réhabilitation des sections abandonnées ;

une nouvelle analyse du transport de matières dangereuses et autres fournitures, le transport et le stockage d'explosifs ;

le bilan de masse global du projet et le plan de fermeture et de réhabilitation du site ;

et la sélection du site de compensation naturelle.

A propos de Montagne d'Or

Montagne d'Or est un gisement aurifère exploitable par fosse devant être soumis à autorisation, qui comporte des ressources minérales mesurées de 10,3 millions de tonnes à une teneur de 1,804 gramme par tonne (« g/t ») d'or (600 000 onces d'or), des ressources minérales indiquées de 74,8 millions de tonnes à 1,350 g/t d'or (3,25 millions d'onces d'or) et des ressources minérales présumées supplémentaires de 20,2 millions de tonnes à 1,48 g/t d'or (960 000 onces d'or) estimées conformément aux exigences du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »). Les ressources minérales sont confinées dans un modèle de fosse optimisé défini par un prix de l'or de 1 300 $ US l'once et une teneur de coupure de 0,4 g/t d'or. Des réserves minérales ont également été définies avec des réserves minérales prouvées de 8,25 millions de tonnes à une teneur de 1,99 g/t d'or (530 000 onces d'or) et des réserves minérales probables de 45,87 millions de tonnes à 1,50 g/t d'or (2,2 millions d'onces d'or). Les réserves minérales prouvées et probables ont été estimées en utilisant un prix de l'or de 1 200 $ US l'once à des teneurs de coupure variées de 0,552 à 0,665 g/t d'or, en fonction des lithologies, paramètres économiques et de la récupération métallurgique. Le minerai de Montagne d'Or peut être facilement traité pour récupérer l'or et l'argent contenus en utilisant des opérations unitaires considérées comme standard dans l'industrie. Il s'agit d'un important et unique gisement de sulfures volcanogènes riche en or d'âge Paléoprotérozoïque, actuellement défini par forage sur une étendue latérale de 2 300 mètres et à une profondeur verticale de 200 à 250 mètres.

Montagne d'Or est située dans le nord-ouest de la Guyane, à 180 kilomètres à l'ouest de la capitale Cayenne et est accessible par 125 kilomètres de piste de latérite depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, la deuxième plus grande ville de Guyane. Nordgold a d'abord acquis une participation de 50,01 % dans le projet en septembre 2017 en dépensant $ 30 millions US et en réalisant une étude de faisabilité bancaire (« BFS »). Nordgold a ensuite acquis une participation supplémentaire de 5 % conformément à un contrat d'achat d'actions.

Le BFS 2017 prévoit une exploitation par fosse sur une durée de 12 ans. Les faits marquants du BFS à un prix de l'or de 1250 $ US l'once sont les suivants :

Valeur actuelle nette (VAN) après impôt à un taux d'actualisation de 5 % : 370 millions $ US

Taux de rendement interne (TRI) après impôt : 18,7 %

Période de récupération après impôt : 4,1 ans

Production d'or annuelle moyenne pour les années 1 à 10 : 237 000 onces d'or

Teneur moyenne en or pour les années 1 à 10 : 1,73 g/t d'or

Coût de maintien tout compris (AISC) pour les années 1 à 10 : 749 $ US l'once d'or

Dépenses en capital initial (après crédit d'impôt) : 361 millions $ US

La sensibilité au prix de l'or du modèle économique du BFS montre que la VAN du projet après impôts à un taux d'actualisation de 5 % change d'environ 1,24 million de dollars US pour chaque variation de 1 $ US du prix de l'or. À un prix de l'or de 1 500 $ US l'once, la VAN et le TRI augmentent respectivement à 681 millions $ US et 26,7 %.

Potentiel à la hausse de Montagne d'Or

Il existe plusieurs possibilités d'augmenter les réserves minérales actuelles et la durée de vie de la mine dans la fosse de ressources. Environ 2 millions d'onces de ressources minérales ne sont pas converties en réserves minérales, incluant des ressources minérales présumées de 960 000 onces d'or à une teneur moyenne de 1,48 g/t d'or. Le forage intercalaire a le potentiel de convertir certaines de ces ressources minérales présumées en catégories de ressources supérieures.

Il est également possible d'abaisser la teneur de coupure utilisée pour l'estimation des réserves minérales, compte tenu du prix actuel plus élevé de l'or, ce qui pourrait convertir certaines ressources minérales indiquées en réserves minérales.

Peu de forages ont été effectués à l'extérieur de la fosse de ressources. Le programme de forage de 2017 a réussi à confirmer la minéralisation aurifère jusqu'à 400 mètres en direction ouest (0,56 g/t d'or sur 58,1 mètres, dont 2,32 g/t d'or sur 9,0 mètres) et en profondeur, à 100 mètres sous la fosse de ressources (0,92 g/t d'or sur 41,2 mètres, dont 1,92 g/t d'or sur 17,7 mètres) (voir le communiqué d'Orea du 15 août 2017).

Pour plus d'informations, voir le communiqué de presse d'Orea « Résultats positifs de l'étude de faisabilité du projet d'exploitation du gisement aurifère de Montagne d'Or, Guyane » daté du 20 mars 2017 et déposé sur SEDAR, et le rapport technique préparé conformément aux exigences du Règlement NI 43-101 intitulé « NI 43-101 Technical Report, Bankable Feasibility Study - Montagne d'Or Project, French Guiana » préparé par SRK Consulting pour Columbus Gold (désormais Orea Mining) et Nordgold, avec une date d'entrée en vigueur du 6 mars 2017, et daté du 28 avril 2017, qui a été déposé sur SEDAR le 28 avril 2017.

Personne qualifiée

Rock Lefrançois, Président-directeur général d'Orea et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, a révisé ce communiqué de presse et est responsable des informations techniques rapportées ici, y compris la vérification des données divulguées.

A propos d'Orea Mining

Orea Mining est une société d'exploration et de développement aurifères de premier plan opérant dans un segment potentiel et sous-exploré du Bouclier Guyanais, en Amérique du Sud. Sa mission est de développer des gisements d'or avec une empreinte environnementale réduite en utilisant des technologies innovantes, respectant les normes internationales les plus élevées pour une exploitation minière responsable. En Guyane, Orea Mining détient un intérêt majeur dans le projet de développement minier de classe mondiale Montagne d'Or. Il fait également avancer le projet d'exploration aurifère de Maripa.

Pour en savoir plus sur Orea Mining, visitez notre nouveau site internet : www.oreamining.com

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Rock Lefrancois

Président-directeur général

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Relations avec les investisseurs :

(604) 634-0970

1 888-818-1364

ir@oreamining.com

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites dans les présentes, y compris les déclarations relatives à des questions qui ne sont pas des faits historiques et les déclarations des croyances, intentions et attentes de la société concernant les développements, les résultats et les événements qui se produiront ou pourraient se produire dans le futur, constituent des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable (« énoncés prospectifs »). Les déclarations prospectives se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures, reflètent des attentes ou des convictions actuelles concernant des événements futurs et sont généralement identifiées par des mots tels que «anticiper », « pourrait », « devrait », « s'attendre », « chercher », « peut », « l'intention », « probable », « budget », « planifier », « estimer », « continuer », « prévoir », « croire », « prédire », « potentiel », « cible », « serait », « pourrait », « volonté » et des mots, expressions ou expressions similaires (y compris des variations négatives) suggérant des résultats futurs ou des déclarations concernant une perspective. Celles-ci incluent, mais sans s'y limiter, des déclarations et des informations concernant : les projets de la Société de construire et de développer le projet Montagne d'Or, y compris le calendrier prévu de celui-ci ; la satisfaction des exigences réglementaires relatives à l'octroi de permis et à la construction du projet Montagne d'Or, y compris, mais sans s'y limiter, la soumission et le traitement des demandes de permis minier, le calendrier de celles-ci et le calendrier de réalisation des études environnementales et techniques ; la capacité de la Société à renouveler les concessions du projet Montagne d'Or et à en respecter les condition s; analyse économique du projet Montagne d'Or et objectifs et plans d'exploration connexes ; la conversion des ressources minérales en réserves minérales et la conversion des ressources minérales présumées en catégories de ressources supérieures ; l'objectif de la société de devenir un producteur d'or émergent ; l'acquisition de projets d'exploration, y compris les modalités des plans d'acquisition, d'exploration ou de développement, les intentions d'acquérir des intérêts d'exploration ou de développement supplémentaires et leurs implications ; les plans d'exploration et de mine futurs, les objectifs et les attentes et la planification d'entreprise de la Société, les études futures et les déclarations d'impact environnemental et le calendrier de réalisation et leur contenu et les déclarations sur les attentes de la direction concernant, entre autres, les questions et activités envisagées dans ce communiqué de presse.

Les déclarations prospectives sont faites sur la base de certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils sont faux, pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Ces hypothèses et analyses sont faites par la direction de la Société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs que la direction estime raisonnables et appropriés dans les circonstances. Rien ne garantit que ces déclarations s'avèreront exactes. Les déclarations prospectives reposent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales présentes et futures, les conditions économiques locales et mondiales et l'environnement dans lequel la Société opérera à l'avenir, y compris le respect par la Société des exigences réglementaires et d'autorisation applicables en Guyane, la suffisance du fonds de roulement de la société ; la capacité de la société à obtenir un financement supplémentaire pour l'exploration et le développement continus de ses propriétés ; le prix de l'or et d'autres métaux ; et la capacité de la société à retenir le personnel clé. Vous êtes donc averti de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives.

Certains facteurs importants susceptibles de rendre les résultats, performances ou réalisations réels sensiblement différents de ceux des déclarations prospectives comprennent, entre autres, les risques politiques et économiques en France, les risques politiques et économiques en Guyane, les risques liés aux demandes de renouvellement de les concessions et leurs résultats possibles ; les possibles issues négatives de la procédure devant le tribunal administratif de Cayenne en Guyane ; risque réglementaire, y compris, mais sans s'y limiter, les changements imprévus dans les exigences réglementaires, la capacité de la société à faire respecter ses droits contractuels et autres droits légaux d'explorer et d'exploiter ses propriétés, les risques liés à l'exploration et au développement, les risques liés aux permis et aux licences, l'estimation des ressources minérales et minérales réserves et interprétations et hypothèses connexes, la rentabilité future de la société, la capacité d'obtenir un financement supplémentaire en temps opportun, le prix de l'or et sa qualité marchande, les réglementations gouvernementales, y compris en ce qui concerne les impôts, les redevances, le régime foncier et l'utilisation des terres, le titre de propriété les propriétés de la Société, les taux de change et les fluctuations des devises, les risques environnementaux, la dilution résultant de l'émission de titres supplémentaires de la Société, les risques de coentreprise, le recours à Nord Gold SE comme opérateur du projet Montagne d'Or, la disponibilité des équipements, les conflits d'intérêt, concurrence dans l'industrie minière, risques non assurés, grippe du marché les fluctuations, les conditions financières mondiales, le risque de crédit et les risques liés aux pandémies et aux épidémies telles que la pandémie COVID-19. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les actions, événements ou résultats ne correspondent pas aux attentes, aux estimations ou prévu. Ces déclarations, cependant, sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés dans les déclarations prospectives.

Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent de nombreuses hypothèses, risques inhérents et incertitudes, à la fois généraux et spécifiques, qui contribuent à la possibilité que les résultats prévus ne se produiront pas. Des événements ou des circonstances pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux estimés ou projetés et exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ces déclarations prospectives sont inclus dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société datée du 5 décembre 2019 pour l'exercice clos le 30 septembre 2019 (« notice annuelle »).

Les lecteurs sont en outre avertis que la liste des facteurs énumérés dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fondent sur les déclarations et informations prospectives de la société pour prendre des décisions concernant la Société, les investisseurs et autres doivent soigneusement prendre en compte les facteurs ci-dessus et les autres incertitudes et événements potentiels. En outre, les déclarations et informations prospectives contenues dans le présent document sont faites à la date de ce document et la Société ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations ou informations prospectives incluses, que ce soit à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou autre, sauf si requis par la loi applicable. Les déclarations et informations prospectives contenues dans ce document sont expressément qualifiées par cette mise en garde.