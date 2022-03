Orea Mining : Présentation Institutionelle - mars 2022

MISE EN GARDE CONCERNANT | LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Cette présentation contient des informations et des déclarations prospectives, telles que définies par la loi, y compris, sans que cela soit limitatif, par les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada ainsi que par les règles d'exonération du Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis (« déclarations prospectives »), liées aux interprétations géologiques, à l'échéancier éventuel et au contenu des programmes d'exploration et de développement, à l'obtention des permis et des titres de propriétés, aux accords de coentreprise (joint-venture), aux sources de financement et autres aspects similaires. Les énoncés prospectifs sont constitués par des énoncés de nature prévisionnelle, des énoncés qui dépendent de situations ou d'événements futurs ou qui renvoient à ceux-ci, et des énoncés qui comportent des mots comme « budget », « planifié », « estimé », « prévisions », « s'attend à », « prévoit », « a l'intention de », « est d'avis », « estime » ou la forme négative de ceux-ci et des expressions similaires.

Les énoncés prospectifs sont exposés à des risques et des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers pouvant affecter les résultats prévus, le niveau des activités, des performances ou des réalisations de Orea Mining Corp., tels qu'exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés. Les déclarations prospectives font référence à des évènements et des circonstances qui peuvent ou non arriver dans le futur, elles impliquent des incertitudes et des risques et de telles déclarations ne doivent pas faire l'objet d'une confiance indue. Certains risques, incertitudes et autres facteurs pouvant conduire à des hypothèses et des résultats différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs peuvent inclure, mais ne se limitent pas à, la capacité d'obtenir l'approbation des autorités règlementaires, celle des actionnaires et de la Bourse de Toronto; la capacité à satisfaire aux conditions préalables; la capacité d'obtenir les dispenses de prospectus et d'inscription en vigueur prévues pour l'achat de titres de Orea Mining Corp.; la capacité à réaliser les échéanciers; la capacité à se doter d'une main d'œuvre qualifiée, à obtenir le financement, les permis, les approbations et l'équipement; les changements dans le marché; les décisions éventuelles de poursuivre les transactions engagées par Orea Mining Corp. ou toute autre partie avec laquelle Orea Mining Corp. est impliquée; l'inexécution des obligations des contreparties contractuelles; et les variations des conditions économiques et commerciales générales.

La liste des faits et hypothèses mentionnés ci-dessus n'est pas exhaustive, et Orea Mining Corp. ne s'engagent pas à mettre à jour la liste qui précède sauf si la loi applicable l'exige. La plupart des énoncés prospectifs contenus dans cette présentation proviennent de sources autres que Orea Mining Corp., incluant, sans toutefois s'y limiter, des communiqués de presse, des circulaires d'information et autres documents déposés auprès des autorités règlementaires et de la Bourse de Toronto. Orea Mining Corp. engage le lecteur à prendre connaissance des mises en garde à l'égard de ces énoncés prospectifs, afin d'obtenir de l'information supplémentaire sur les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation.

Rock Lefrançois, géo. (OGQ), en sa qualité de Président directeur général de Orea et de « personne qualifiée » selon la norme canadienne NI 43-101, a vérifié et approuvé le contenu technique de cette présentation.