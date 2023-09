Orecap Invest Corp. est une société canadienne qui se consacre à l'exploration, au développement et à la production d'actifs d'exploration et d'évaluation au Canada. Ses projets comprennent le projet Mirado, le projet McGarry, le projet Knight, le projet Grizzly et le projet GSL Zinc. Le projet aurifère Mirado est situé à plus de 35 kilomètres au sud-est de la ville aurifère de Kirkland Lake, dans le nord-est de l'Ontario. Le projet aurifère Mirado est constitué de 12 claims brevetés contigus. La propriété McGarry se trouve à Virginiatown, en Ontario, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Le projet McGarry s'étend sur 681 hectares et comprend 46 titres miniers brevetés et cinq licences minières. Le projet Knight est situé le long de l'autoroute 560 dans les cantons de Knight et Tyrell en Ontario, à environ 80 km à l'est de Gogama et à plus de 100 km au sud-ouest de Kirkland Lake. Le projet GSL Zinc est une propriété de 60 000 hectares située dans le nord-ouest de l'Alberta, le long de la zone de cisaillement du Grand lac des Esclaves dans le sédimentaire de l'Ouest canadien.

Secteur Or